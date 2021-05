5 questions que pose le certificat Covid des médecins et pharmaciens

Les pharmaciens et docteurs de Suisse ont un peu grillé la priorité à la Berne fédérale. Ils informent qu'ils sont prêts à délivrer rapidement un certificat sécurisé pour libérer les Suisses. Le point en 5 questions.

La Fédération des médecins suisses (FMH) et Pharmasuisse veulent lancer leur propre certificat Covid-19. Pourtant la Confédération a déjà sélectionné deux autres solutions, dont le choix est attendu pour la mi-mai.

Le temps joue un grand rôle et Martine Ruggli, la présidente de Pharmasuisse, citée dans la NZZ am Sonntag et interviewée sur les ondes de la RTS, considère que la faîtière des pharmaciens et la FMH peuvent offrir une solution fin mai, soit un mois plus vite que Berne.

A partir de …