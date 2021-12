Covid: des enfants sont aux soins intensifs. 3 points pour comprendre

«Sur le dernier mois, on a plus de quatre fois plus d'enfants diagnostiqués qu’à la même période un an auparavant, et même si nous avons logiquement plus d’hospitalisations, les hospitalisations en pédiatrie sont moins nombreuses que ce à quoi l’on s’attendait. On peut donc dire que ce n'est pas inquiétant.»

Arnaud L'Huillier, pédiatre infectiologue HUG