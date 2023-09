Covid: Berne veut faire vacciner certains Suisses cet automne

Selon des informations internes, la Confédération va annoncer, ce lundi, de nouvelles recommandations de vaccination pour cet automne.

Anes Filan, Patrik Müller / ch media

D'après une enquête de la Weltwoche, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la Commission fédérale pour les vaccinations recommandent à nouveau la vaccination contre le Covid-19 pour cet automne. CH Media (auquel watson appartient) a pu confirmer ces informations auprès de deux sources indépendantes.

La Confédération recommande donc la vaccination aux personnes de plus de 65 ans et aux personnes de plus de 16 ans présentant «un risque individuel accru pour la santé en raison d'une maladie préexistante ou de la trisomie 21», bref aux personnes particulièrement vulnérables.

Les femmes enceintes doivent également se faire vacciner. Mais cela uniquement si:

«Le médecin traitant considère la vaccination comme médicalement indiquée après une évaluation individuelle du rapport bénéfice/risque et si l'on peut s'attendre à une protection temporairement accrue contre une maladie grave.»

Selon des documents internes, Berne s'apprête à commander 1,3 million de doses de vaccin à Moderna et à Pfizer. Une livraison de Novavax est en outre attendue en octobre et une autre de Moderna fin octobre.

Ces informations devraient être communiquées officiellement lundi, selon les sources de CH Media. D'ici là, les autorités ne souhaitent pas faire de commentaires.