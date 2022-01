Les ados dorment mieux grâce à la fermeture des écoles

«Dans le même temps, leur qualité de vie s'est améliorée de manière significative et la consommation d'alcool et de café a reculé.»

Les effets négatifs ont été compensés par un autre impact, peu mis en évidence jusqu'ici. Les jeunes ont mieux pu respecter leur rythme naturel de sommeil et d'éveil. Suite à la fermeture des écoles, le trajet pour aller en cours a été supprimé. Ce qui a permis aux élèves de s'endormir tard et de se lever tard.

De nombreuses études ont déjà montré que le semi-confinement ordonné durant la première vague au printemps 2020 a eu un impact sur le moral des jeunes. L'anxiété et les symptômes de dépression ont augmenté, alors que la joie de vivre et la qualité de vie ont diminué.

Commencer l'école plus tard a un effet sur la santé et la qualité de vie des élèves . C'est ce qui ressort d'une étude menée par l'Université de Zurich durant les fermetures de classes dues à la pandémie de coronavirus.

Dryjanuary, veganuary... lâchez-moi avec vos régimes de janvier!

Chaque début d'année, c'est la même rengaine: le passage à janvier sonne le glas des plaisirs terrestres et l'heure de la diét'. Voici un petit listing des régimes et détox possibles - et surtout, pourquoi je m'y refuse catégoriquement.

S'il y a bien une chose qui ne m'avait pas manquée, ce sont les bonnes résolutions sport, santé et nutrition qui accompagnent immanquablement l'entrée dans la nouvelle année. Comme un coup de bâton après les «folies» des Fêtes, sous forme d'injonctions culpabilisantes (et le plus souvent, aux ambitions marketing inavouées).