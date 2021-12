Pfizer se dit prêt à livrer un vaccin adapté à Omicron au printemps

Le groupe pharmaceutique Pfizer pourra livrer si besoin un vaccin adapté pour lutter contre le variant Omicron au printemps. Image: sda

Omicron est sur toutes les lèvres et la course au premier vaccin qui réussira à l'arrêter ou du moins à éviter sa propagation est d'ores et déjà lancée entre les différents laboratoires.

Le groupe pharmaceutique Pfizer pourra livrer si besoin un vaccin adapté pour lutter contre le variant Omcron au printemps, indique dans une interview au Blick Sabine Bruckner, directrice de Pfizer Suisse. Mais encore faut-il que Swissmedic l'y autorise:

On ne sait pas encore si ce vaccin sera nécessaire. Pfizer travaille donc simultanément sur deux fronts. D'une part, en étudiant dans quelle mesure le vaccin actuel est efficace face aux nouveaux variants. D'autre part, en analysant s'il y a lieu de l'adapter et en mettant au point ces modifications.

Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'après la vaccination de rappel, la protection contre le variant Omicron est 25 fois plus élevée chez les adultes. Le booster a donc du sens, surtout quand il s'agit de se protéger contre une évolution grave de la maladie. » Sabine Bruckner, directrice de Pfizer Suisse blick

Et les pilules anti-Covid?

En ce qui concerne l'autorisation de ses pilules anti-Covid, Pfizer est en contact étroit avec l'autorité d'autorisation et de surveillance des produits thérapeutiques Swissmedic et l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Pour l'heure, il n'existe pas de traitement anti-Covid de Pfizer autorisé en Suisse. Sabine Bruckner a néanmoins bon espoir que Pfizer fasse affaire avec la Confédération.

Le groupe pharmaceutique devrait avoir suffisamment de données pour les transmettre à Swissmedic début 2022. L'autorité d'autorisation pourra alors commencer son examen. Les thérapies anti-Covid pourraient contribuer à soulager les hôpitaux, pointe la directrice du groupe pharmaceutique. (ats/jch)