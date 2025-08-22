Le procureur Jean-Paul Ros et l'immeuble de Corcelles où se sont déroulés les faits trafiques le 19 août. image: watson et keystone

Meurtres de Corcelles: les victimes et le suspect touchaient l’aide sociale

watson a appris du procureur chargé du triple meurtre de Corcelles que la victime et ses enfants bénéficiaient de l'aide sociale, ainsi que son ex-conjoint, le suspect dans ce drame.

Sollicité, ce vendredi, par watson, pour savoir si la femme et ses deux enfants tués mardi à Corcelles dans un triple meurtre au couteau bénéficiaient d’une quelconque aide, sociale ou sécuritaire, le procureur en charge de l’affaire, Jean-Paul Ros, a répondu par l’affirmative sur le volet social.

«La femme victime bénéficiait de l’aide sociale pour elle et ses deux enfants au moment des faits» Le procureur Jean-Paul Ros, à watson

La mari touchait l'aide sociale depuis la séparation

A cette autre question: «Depuis quand la victime et ses enfants étaient à l'aide sociale?», le procureur a répondu:

«Je ne connais pas encore la réponse à cette question, car j’attends l’ensemble des dossiers d’aide sociale ouverts en faveur de la famille en question dans plusieurs communes. Je ne sais pas non plus si l’aide sociale a été continue ou interrompue à raison de changements dans la situation professionnelle du mari (et prévenu dans cette affaire). Jusqu’au 11 juin 2025 (réd: date de séparation du couple), l’homme la femme et les deux filles faisaient ménage commun et donc percevaient ensemble l’aide sociale. Suite à la séparation, chacun a perçu séparément l’aide sociale.» Le procureur Jean-Paul Ros, à watson

A la question portant sur une protection qu'aurait demandée la femme et future victime en raison d'un possible climat menaçant, le procureur a réponde: «Elle n’avait pas déposé de plainte à l’encontre de son époux depuis 2022», l'année où ce dernier avait été condamné pour destruction de biens matériels appartenant à son épouse. L'ex-conjoint et suspect dans ce drame était domicilié au Locle au moment des faits.

Watson publiera demain matin samedi un article que nous avons souhaité le plus complet possible sur les dispositifs d’aide sociale et de protection à la personne en vigueur dans le canton de Neuchâtel dans le cadre des violences domestiques.