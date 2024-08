La nouvelle initiative des anti-Covid échoue

Les Suisses ne voteront pas sur la nouvelle initiative des Amis de la Constitution, qui n'a recueilli que 52 312 des 100 000 signatures requises.

Les Suisses ne voteront pas sur une nouvelle initiative des opposants aux mesures anti-Covid. L'initiative «de reconstruction analytique» n'a obtenu que 52 312 signatures, sur les 100 000 requises.

Le texte sera remis le 28 août prochain au Conseil fédéral sous forme de pétition, ont annoncé, mercredi, les Amis de la Constitution, à l'origine du texte. C'est à cette date qu'échoit le délai de récolte des signatures.

Les initiants voulaient revenir sur la période Covid et les mesures prises à ce moment-là: ici une manifestation contre les mesures sanitaires, le 9 octobre. Image: KEYSTONE

Dans le même temps, le mouvement souhaite inviter les parlementaires fédéraux à utiliser ce texte comme base pour «d'autres démarches politiques». Il évoque notamment une initiative parlementaire pour «un traitement indépendant et extraparlementaire» des mesures prises durant la période du coronavirus.

Que réclamait le texte?

L'initiative «Reconstruction analytique des dessous de la pandémie de Covid-19» exigeait la mise en place d'une commission d'enquête extraparlementaire élue par le peuple pour procéder à une «analyse complète» de la période Covid.

Cet organe aurait dû déterminer si les mesures prises «étaient ciblées, proportionnées et conformes à la Constitution» et si de meilleures possibilités de traitement ou de prévention ont été évitées. Il aurait aussi dû vérifier «s'il y a eu des crimes comme la corruption, etc.» Les Amis de la Constitution présentent ce projet comme «le plus grand projet démocratique» de la Suisse. (jah/ats)