Omicron: est-ce qu'on en fait trop?

«On serait tenté de dire que l’arrivée d’Omicron tombe bien, si c’était ce qu’il fallait pour que nos gouvernants prennent des mesures plus strictes face à la déferlante Delta qui est en train de submerger la Suisse comme le reste de l’Europe. Est-ce que le nouveau variant présente un risque particulier sur le plan de la contagiosité, de la gravité des symptômes induits ou d’une possible résistance à l’immunité induite par un vaccin ou une infection préalable? On le saura d’ici 2 à 3 semaines.»

Didier Trono, virologue et membre de la task force