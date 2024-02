La venue d'un célèbre antivax effraie dans le canton de Vaud

«Monsieur Fouché est également le fondateur du groupe Réinfocovid. Au départ simple site internet présenté comme une source d’informations contre les mesures sanitaires, Réinfocovid s’est mué en projet de société avec notamment des velléités de fonder des communautés d’habitation. L’évolution de ce groupe, attirant notamment des adeptes de QAnon (réd: mouvement conspirationniste américain impliqué dans l’assaut du 6 janvier 2021 contre le Capitole), ainsi que le rôle de Monsieur Fouché s’apparentant de plus en plus à celui d’un gourou avec des positions de plus en plus radicales, inquiètent les autorités françaises, dont la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes).»