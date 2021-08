Encore trois semaines de masque obligatoire pour les élèves vaudois

L'internat du collège de Saint-Maurice, c'est fini!

En Valais, l'internat du collège de Saint-Maurice ferme ses portes vendredi après 215 ans d'existence. Véritable institution, il a accueilli d'innombrables étudiants, dont des personnalités romandes.

Clap de fin pour l'internat du collège de l'Abbaye de Saint-Maurice, en Valais. La structure qui existe depuis 215 ans a attiré d'innombrables étudiants. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ils ne sont plus que huit à dormir à deux pas de leur école.

L'internat du collège a ouvert ses portes en 1806. Dès les années 1960 et durant 30 ans environ, l'internat ne désemplit pas. En cause? La démocratisation des études et une tradition de l'internat.

Au milieu des années 1990, la baisse de …