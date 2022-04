Un rapport externe, commandé par la Confédération, montre que les autorités fédérales et cantonales ont plutôt bien géré la première phase de la pandémie de Covid-19, soit jusqu'à l'été 2021. Quelques bémols toutefois: la fermeture des écoles et l'interdiction des visites en EMS.

Drame de Montreux: Lui était «agressif», elle, «manipulatrice»

TF1 a consacré 14 minutes de son magazine Sept à huit, dimanche soir, à l'horreur qui s'est déroulée à Montreux (VD) il y a un mois et qui a vu cinq membres de la même famille se jeter dans le vide depuis leur balcon. On en sait (un peu) plus sur la personnalité du père, de sa compagne et de la sœur jumelle de celle-ci.

Dimanche 24 avril 2022, jour d'élection présidentielle, mais aussi d'un triste anniversaire: il y a un mois, cinq membres d'une même famille sautaient de leur balcon à l'aube. Quatre d’entre eux trouveront la mort, instantanément, une fois sur le trottoir de leur rue. L'adolescent, dont la chute a été amortie par un palmier, est toujours dans le coma.