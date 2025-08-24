Quand il fait plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur: par le passé, de nombreux hôtels suisses ont négligé d'équiper leurs infrastructures d'un système de climatisation. Image: Getty

Ces touristes ont été ulcérés par le «culot» d'un hôtel suisse sans clim

Les hôtels suisses ne sont souvent pas équipés de systèmes de climatisation, au grand dam des clients en sueur. Une nouvelle analyse donne une idée de la chaleur qui règne dans le pays.

Benjamin Weinmann, Stefan Ehrbar / ch media

«C'était comme un sauna», raconte Sarah Miller*. Fin juin, pendant une vague de chaleur, cette Américaine a passé une nuit avec des proches dans un hôtel trois étoiles haut de gamme au bord du lac de Thoune.

«Nous avons payé plus de 570 francs pour une chambre double et une chambre simple, je m'attendais donc à avoir la climatisation.» Mais elle a été déçue. La chambre n'était équipée que d'un ventilateur mobile.

«Il faisait plus de 30°C dehors, la chaleur s'accumulait dans la chambre, il était extrêmement difficile de dormir» Sarah Miller

«Je trouve un peu culotté de demander des prix aussi élevés, puis de laisser les clients transpirer, d'autant plus qu'il n'y aura pas moins de journées chaudes à l'avenir.»

De plus, une parente âgée de 76 ans était présente.

«Les hôtels devraient justement veiller à offrir des conditions aussi agréables que possible aux personnes âgées ou à celles qui ont des problèmes de santé.»

Sarah Miller n'est certainement pas la seule à partager cet avis, compte tenu des journées caniculaires que connaît actuellement la Suisse. A cela s'ajoute le fait qu'à l'étranger, notamment aux Etats-Unis et en Asie, la climatisation fait partie de l'équipement standard.

Analyse des chiffres de Booking.com

Mais combien d'hôtels suisses ont installé des systèmes de climatisation? Hotelleriesuisse et Suisse Tourisme ne sont pas en mesure de fournir des chiffres fiables à ce sujet. Nous avons donc analysé la situation à partir des données de la plateforme en ligne Booking.com, leader du marché dans notre pays.

Pour les vingt localités suisses ayant enregistré le plus grand nombre de nuitées au cours du premier semestre, trois réservations tests ont été effectuées en septembre et novembre 2024 ainsi qu'en juillet 2025, à différents jours de la semaine, afin de déterminer le nombre d'hôtels disponibles à la réservation et combien d'entre eux indiquent disposer de la climatisation dans les chambres.

Les résultats montrent que la Suisse romande et le Tessin comptent davantage d'installations de climatisation que la Suisse alémanique: à Genève, 78,7% des hôtels en sont équipés, contre 91,1 % à Lugano. On observe également un fossé entre les villes et les campagnes: dans les grandes villes, les chambres d'hôtel sont généralement plus souvent équipées de climatiseurs.

A Zurich, 51,9% des établissements en sont équipés, contre 48,9% à Bâle. Si l'on considère l'ensemble des hôtels des 20 principales localités, seuls 45,5% en moyenne déclarent disposer de ces appareils.

Ce chiffre est surtout tiré vers le bas par les régions de montagne: dans des communes telles que Zermatt, Saint-Moritz ou Engelberg (OW), il est nettement inférieur à 10%. Les valeurs de localités telles qu'Opfikon, dans le canton de Zurich, doivent être considérées avec prudence, car seules quelques entreprises ont été prises en compte dans l'évaluation. Dans l'ensemble de la Suisse, les systèmes de climatisation sont probablement encore plus rares que dans ces vingt communes.

Sur les 3645 entreprises répertoriées dans l'annuaire hôtelier de Suisse Tourisme, seules 503 déclarent disposer d'un système de climatisation, soit un taux de 13,8%.

Les limitations de la climatisation suisse

Le besoin serait pourtant bien réel. L'absence de climatisation fait régulièrement l'objet de commentaires et de réclamations. En réponse à cela, le groupe Hotels by Fassbind, qui possède des établissements à Zurich, Genève et Lausanne, a publié des informations sur son site Internet. Il y est indiqué que les systèmes de climatisation en Suisse ne sont «pas comparables» à ceux des Etats-Unis ou des pays arabes.

«En l'absence d'une bonne isolation, il n'est parfois même plus autorisé d'installer une climatisation» Hotels by Fassbind

La chaîne fait état de conditions strictes imposées par les autorités. Ainsi, les pièces ne peuvent être refroidies qu'à une température maximale 2°C en dessous de la température extérieure. Des amendes sont prévues en cas de non-respect. Mais cela n'est pas tout à fait vrai, comme l'admet Eric Fassbind, directeur de l'hôtel. Il s'agit là d'un «petit mensonge».

Les autorités n'auraient pas imposé d'exigences contraignantes. Il s'agirait plutôt de recommandations qu'il aurait reçues, par exemple, de la ville de Lausanne. Certains de ses hôtels seraient en outre de gros consommateurs d'électricité, raison pour laquelle il aurait dû présenter un concept énergétique. Le texte figurerait sur le site Internet, car la clientèle internationale exigerait souvent une climatisation, même en plein hiver.

Suisse Tourisme ne pipe pas mot

Et comment la plus grande organisation de commercialisation de cette région touristique évalue-t-elle le problème de la chaleur dans les hôtels, de Zermatt à Zurich? Les hôtels suisses devraient-ils investir davantage dans la climatisation afin de satisfaire les attentes de leur clientèle? Quelle est l'importance de ce sujet dans la promotion de la Suisse? Existe-t-il des données fiables à ce sujet?

Rien à signaler. L'organisation de marketing Suisse Tourisme, qui dépense des millions de francs provenant des caisses fédérales dans des spots publicitaires mettant en scène des stars hollywoodiennes, telles que Robert De Niro et Anne Hathaway ainsi que Roger Federer, ne semble guère se soucier des gouttes de sueur de sa clientèle.

Quand Anne Hathaway et Roger Federer ont-ils séjourné pour la dernière fois dans un hôtel sans climatisation? Image: SuisseTourisme / Schweiz Tourismus / Aargauer Zeitung

Une porte-parole se contente de répondre que les informations relatives à l'équipement des hôtels ne sont malheureusement pas disponibles et renvoie à l'association professionnelle Hotelleriesuisse.

Selon ce dernier, les périodes de chaleur prolongées entraînent une légère augmentation de la demande en matière de climatisation de la part des clients. Il ne s'agit toutefois pas d'un sujet que les membres abordent activement. Outre les climatiseurs classiques, les établissements misent souvent sur des systèmes de ventilation modernes capables de refroidir ou de réchauffer les pièces d'au moins 5°C.

«L'installation de climatiseurs ou de systèmes de ventilation performants entraîne souvent des coûts élevés et des obstacles architecturaux.» Vinzenz van den Berg

Cela vaut en particulier pour les bâtiments anciens ou classés monuments historiques. A cela s'ajoutent des considérations liées à la consommation d'énergie et à la durabilité.

Une porte-parole de la plateforme Booking.com renvoie quant à elle aux résultats d'un sondage récemment mené auprès de personnes qui voyagent souvent. Selon ce sondage, plus de la moitié des participants suisses déclarent qu'ils tiendraient compte des risques liés aux conditions météorologiques extrêmes, y compris les vagues de chaleur, dans leurs futurs projets de vacances. Près des deux tiers éviteraient une destination si celle-ci était soumise à des températures extrêmes. Cela vaut sans doute aussi pour les chambres d'hôtel.

*Nom et prénom d'emprunt