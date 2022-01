Image: Shutterstock

Comment vivez-vous le Covid? 10 GIF qui montrent que vous en avez marre

watson vous a demandé quels efforts vous étiez prêt à faire pour vaincre le Covid. Et à lire vos réponses, vous commencez déjà à vous faire une raison. Voici les résultats en GIF.

«On n'oublie jamais rien, on vit avec», chantait Hélène Ségara. Pour le Covid, vous semblez avoir fait la même réflexion. Les mesures se suivent et elles vous fatiguent peu à peu. C'est en tout cas ce qui ressort de notre sondage «Que seriez-vous prêts à subir pour vaincre le Covid en 2022?». Voici donc les résultats.

Pour ceux qui l'auraient raté, c'est par ici 🧐 sondage Que seriez-vous prêts à subir pour vaincre le Covid en 2022? de Fred Valet

Vous n'avez pas encore digéré 2021

On se calme et on respire. A la question «Globalement, comment vous envisagez 2022?», vous êtes 30% à nous avoir répondu que l'année 2021, elle, n'était pas encore digérée. On relève tout de même qu'en seconde position, vous êtes 23% à dire que 2022 sera votre année. Bref, vous oscillez entre la déprime et l'envie d'y croire. Ne lâchez rien.

via GIPHY 2021, je n'en fait qu'une bouchée.

Peur moi? Non, marre

«Je n'ai plus vraiment peur du virus, j'en ai surtout marre!» Ah, voilà une réponse claire. Vous êtes 55% a en avoir ras-le-bol plutôt que de vous terrer au fond de votre lit (11% des sondés répondent toutefois que le variant Omicron est incontrôlable). En cette fin d'année, c'est plutôt l'épuisement qui vous caractérise le plus.

via GIPHY Vous ne risquez pas d'attraper le Covid comme ça.

La Suisse dépassée par les événements

La Suisse vous semble-t-elle armée pour contrer le variant Omicron? A cette question qui devait réveiller votre patriotisme, vous n'étiez que 12 % à répondre que nous étions mieux armés que nos voisins contre 36 % qui pensent que nous avons de nouveau été dépassés par les événements.

Circulez, y a rien à voir

En ce qui concerne les restrictions, vous ne souhaitez pas en rajouter. A la question de l'imposition de nouvelles mesures comme la fermeture des lieux publics, vous êtes d'avis que cela ne changera pas grand-chose à la situation actuelle. Vous êtes 48 % à répondre que cela ne va pas empêcher le virus de circuler à domicile pour autant.

via GIPHY On ouvre grand les fenêtres et on respire un bon coup. ça va passer.

Touche pas à mon gosse

watson n'allait pas manquer la question clivante de ce début d'année. Sachant que de nombreux enfants sont contaminés par le Covid, nous vous avons demandé s'il fallait fermer les écoles. Votre réponse est NON à 41 %. Vous considérez que «les enfants ont assez souffert». Notons tout de même que vous cultivez votre côté rebelle à 5 % avec un Oui, et de manière définitive: l'école, ça sert à rien.

via GIPHY Le masque n'est pas bien mis, on sait.

Aucune envie d'être confinés

Comme vous ne semblez pas être férus de nouvelles restrictions, vous n'avez pas vraiment envie d'être reconfinés (ce qui est plutôt logique). Vous êtes 45 % à avoir répondu qu'il n'était pas nécessaire d'imposer un semi-confinement et qu'il fallait laisser circuler le virus. Relevons tout de même que:

29% d'entre vous aimeraient bien qu'on reconfine uniquement les personnes non vaccinées

Confédération, sauvez-nous!

A la question de la reprise en main de la situation sanitaire, vous êtes 52% à souhaiter que la Confédération mette un peu d'ordre. Exit les mesures cantonales, Berset sauve-nous. A relever qu'arrivée à cette septième question (merci d'avoir répondu aux six autres d'ailleurs), vous êtes 10% à ne pas vous intéresser au sujet, car au final, vous n'êtes pas politicien.

Précisons que vous êtes également 59% à maintenir votre confiance au Conseil fédéral.

Au bal masqué (ohé, ohé)

En ce qui concerne le port du masque à l'extérieur, vous êtes 43% à ne pas vouloir faire comme nos voisins français. A noter toutefois que 33% d'entre vous pensent que porter le masque dans la foule, ce n'est pas si bête.

Vaccin, métro , boulot

Imaginez un monde où seuls les vaccinés pourraient prendre les transports publics. Non, cela ne vous fait pas rêver. Vous êtes 39% à vous demander comment cette question nous est venue à l'esprit. En bas de l'échelle, vous êtes 15% à vous demander comment aller au travail si vous ne pouvez plus emprunter les transports.

via GIPHY Peter et Brian n'ont pas mis leur masque (par contre, nous ne connaissons pas leur statut vaccinal).

Les commi' pour tous

Vous connaissez la liberté d'expression, voici la liberté d'aller au supermarché. A la question «Accepteriez-vous que les supermarchés ne soient accessibles qu'aux vaccinés?», vous répondez en majorité NON, car acheter de la nourriture est un besoin de première nécessité. Rangez vos panneaux de revendications, vous pourrez toujours aller à la Migros, c'est rassurant.