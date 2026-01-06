Des personnes en deuil déposent des fleurs et des bougies près du bar Le Constellation, à Crans-Montana. Image: AFP

«Nous sommes dévastés»: les propriétaires du bar sortent du silence



Jacques et Jessica Moretti, les Français propriétaires du bar ravagé par les flammes la nuit du Nouvel An à Crans-Montana, ont assuré mardi qu'ils ne se «déroberaient pas» dans le cadre de l'enquête menée après le drame.

Plus de «Suisse»

«Nous sommes dévastés et envahis par le chagrin», ont annoncé les propriétaires du Constellation dans un communiqué reçu par l'AFP, qui constitue la première déclaration publique du couple depuis l'ouverture samedi d'une enquête les visant pour «homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence».

L'enquête doit notamment se pencher sur la conformité des travaux réalisés par le couple en 2015, les matériaux utilisés, les voies de secours, les moyens d'extinction ainsi que sur le respect des normes en matière d'incendie, notamment la pose au plafond d'une mousse, un matériau insonorisant, qui semble s'être très rapidement embrasé.

Dans le communiqué transmis par leurs avocats, le couple a assuré faire «pleinement confiance aux enquêteurs pour faire toute la lumière et dissiper les interrogations».

«Soyez certains à cet égard de notre entière collaboration et du fait que nous ne chercherons d'aucune façon à nous dérober» Jacques et Jessica Moretti

Dans ce texte, ils ont affirmé être en «pensée constante» pour les victimes, leurs proches, et les blessés et salué le «courage» des forces de l'ordre et sauveteurs.

Connu de la justice

Selon des sources proches du dossier, Jacques Moretti était connu de la justice française pour une affaire de proxénétisme: il avait été incarcéré en Savoie en 2005 puis condamné en 2008 à une peine de prison.

Selon le Dauphiné Libéré, il était alors accusé d'avoir recruté des jeunes femmes en France pour les faire travailler dans un salon de massage de Genève. La même source indique que sa condamnation avait été assortie d'une interdiction de gérer une entreprise en France.

Selon une autre source proche du dossier, il a aussi été mis en cause par le passé dans sept autres affaires, notamment pour escroquerie, sans que cela ne débouche sur des condamnations.

Au terme de l'instruction ouverte, le ministère public du Valais décidera de classer l'affaire ou d'émettre un acte d'accusation.

En attendant, les intéressés n'ont fait l'objet d'aucune mesure de détention provisoire ni d'assignation à résidence.

Voici le communiqué en entier:



«Aucun mot ne suffit à nommer la tragédie survenue cette nuit-là au Constellation. Ce lieu de fête est soudainement devenu un lieu frappé par l’horreur et l’effroi. Nous sommes dévastés et envahis par le chagrin, en pensée constante pour les victimes, leurs proches endeuillés de façon si brutale et prématurée ainsi que pour tous ceux qui sont en train de mener un combat pour la vie. Aucun mot ne saurait non plus restituer ce que les forces de l’ordre, les secours, les sauveteurs et les équipes médicales ont affronté et affrontent encore, avec un courage qui confine à l’héroïsme. Nous tenons à leur exprimer notre éternelle reconnaissance et notre respect. Nous tenons également à exprimer notre pleine et entière solidarité avec l’ensemble de nos employés, profondément éprouvés par ce drame. Nous demeurons là pour eux et en pensée, dès lors que la procédure en cours ne nous permet pas d’être en contact pour l’instant. Par respect pour la période de deuil et de recueillement que ce drame impose mais aussi en raison du stade de l’enquête, nous nous exprimerons en l’état uniquement dans ce contexte et faisons pleinement confiance aux enquêteurs pour faire toute la lumière et diluer les interrogations. Soyez certains à cet égard de notre entière collaboration et du fait que nous ne chercherons d’aucune façon à nous dérober. Nous souhaitons enfin remercier tous ceux qui nous ont exprimé leur soutien. Il nous est précieux. Nous serons désormais assistés de Mes Yaël Hayat, Nicola Meier et Patrick Michod. Avec toute notre empathie, Jessica et Jacques M.»

(ats/afp/cru)