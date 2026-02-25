bien ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Suisse

Le top 3 des sports olympiques les plus suivis sur la RTS

Les JO d’hiver ont permis à la RTS d’enregistrer des performances inédites, tant à la télévision que sur le numérique.
La RTS bat un record d’audience aux JO avec 1,07 million de spectateurs, de nombreux téléspectateurs ont admiré les performances de Franjo von Allmen.Image: watson

Voici le top 3 des disciplines olympiques les plus suivies sur la RTS

Les JO d’hiver ont permis à la chaîne publique d’enregistrer des performances inédites, tant à la télévision que sur le numérique.
25.02.2026, 10:5525.02.2026, 10:55

La RTS a battu des records d’audience pendant les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina. Dans un communiqué publié le 25 février, le diffuseur public parle d’un «grand succès» sur l’ensemble de ses canaux, avec des chiffres supérieurs aux précédentes éditions.

Entre le 6 et le 22 février, la RTS proposait jusqu’à 15 heures de direct par jour. Résultat: 1 078 000 personnes ont suivi les JO au moins 15 minutes consécutives sur Play RTS ou RTS 2.

Le record est aussi numérique. Les sites et applications du groupe ont enregistré en moyenne 899 500 visites par jour, contre 567 000 en moyenne en 2025, précise la RTS dans son communiqué.

Le top 3 des sports les plus suivies sur la RTS 2

Selon la RTS, le ski alpin domine largement les audiences:

  1. Descente messieurs (Franjo von Allmen).
    → 220 000 téléspectateurs en moyenne.
    → 66,9% de part de marché.
  2. Descente dames.
    → 199 000 téléspectateurs.
    → 60,7% de part de marché.
  3. 2e manche du géant messieurs.
    → 183 000 téléspectateurs.
    → 66,1% de part de marché.

Le top 3 des sports les plus suivies sur l'app RTS

Sur les sites et les applications Play RTS et RTS Sport, c’est la rencontre du tour préliminaire de hockey sur glace qui domine:

  1. Le match du tour préliminaire Suisse–Tchéquie totalise 106 421 vues (plus de 10 secondes).
  2. Le quart de finale de la Nati contre la Finlande (99 323 vues).
  3. Le Super G messieurs (80 763 vues).

La grande fête du sport se poursuit, La RTS rappelle qu’elle couvrira également les Jeux paralympiques du 6 au 15 mars, avec des diffusions sur ses chaînes et ses plateformes numériques. (jah)

Plus d'articles sur le sport
Le maillot du Top Scorer va radicalement changer
Le maillot du Top Scorer va radicalement changer
Les arbitres de NHL ont une qualité que les Suisses n’ont pas
Les arbitres de NHL ont une qualité que les Suisses n’ont pas
de Klaus Zaugg
L'attitude de Lichtsteiner au FC Bâle peut lui coûter cher
L'attitude de Lichtsteiner au FC Bâle peut lui coûter cher
de Christoph Kieslich
«Jack Hughes for President»: voici la nouvelle icône du rêve américain
«Jack Hughes for President»: voici la nouvelle icône du rêve américain
de Antoine Menusier
Cette star hollandaise fait à nouveau parler d'elle
Cette star hollandaise fait à nouveau parler d'elle
Un arbitre d'élite suisse condamné pour avoir filmé des joueuses nues
Un arbitre d'élite suisse condamné pour avoir filmé des joueuses nues
Cette ville romande va accueillir un géant du hockey
Cette ville romande va accueillir un géant du hockey
de Romuald Cachod
Son geste provocateur et antisportif lui a coûté très cher
Son geste provocateur et antisportif lui a coûté très cher
Ce patineur risque sa vie en pratiquant son sport
Ce patineur risque sa vie en pratiquant son sport
de Romuald Cachod
La Suisse peut organiser de meilleurs JO que les Italiens
2
La Suisse peut organiser de meilleurs JO que les Italiens
de rainer sommerhalder
Lindsey Vonn a sa jambe «sauvée de l'amputation»
Lindsey Vonn a sa jambe «sauvée de l'amputation»
Un joyau veut échapper à des criminels grâce à ce club suisse
Un joyau veut échapper à des criminels grâce à ce club suisse
de Nik Dömer
Voici le secret de l'athlète le plus titré des Jeux olympiques
Voici le secret de l'athlète le plus titré des Jeux olympiques
La défaite la plus amère du Canada dans le plus grand match de l’histoire
La défaite la plus amère du Canada dans le plus grand match de l’histoire
de Klaus Zaugg
Le très beau geste des curleuses suisses en finale
Le très beau geste des curleuses suisses en finale
Arrêté et jeté en prison, ce fan de foot suisse témoigne
1
Arrêté et jeté en prison, ce fan de foot suisse témoigne
Ce chiffre sur le ski-alpinisme aux JO est «assez incroyable»
Ce chiffre sur le ski-alpinisme aux JO est «assez incroyable»
Il rate son penalty à cause d'un geste très vicieux de son adversaire
Il rate son penalty à cause d'un geste très vicieux de son adversaire
de Yoann Graber
Thèmes
Lidl a désormais son sac de luxe
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Migros a créé une fausse course à pied et on y était
Pour les besoins d’un spot publicitaire bientôt diffusé sur ses réseaux sociaux nationaux, Migros a créé une fausse course à pied. Le personnage principal n’est pas sans rappeler l’un des rôles emblématiques de Tom Hanks.
Ceux qui traversent Untersiggenthal, bourgade argovienne de près de 8000 habitants aux premières heures de ce dimanche matin se frottent les yeux. Une foule s’est rassemblée devant le supermarché Migros. Des rubalises flottent au vent, des caméras mobiles sont prêtes à filmer, des câbles serpentent sur le parvis. Des riverains observent avec curiosité l’agitation colorée en contrebas. Près des halles, une zone d’arrivée a été installée. D'où sort cette course à pied?
L’article