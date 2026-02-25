La RTS bat un record d’audience aux JO avec 1,07 million de spectateurs, de nombreux téléspectateurs ont admiré les performances de Franjo von Allmen. Image: watson

Voici le top 3 des disciplines olympiques les plus suivies sur la RTS

Les JO d’hiver ont permis à la chaîne publique d’enregistrer des performances inédites, tant à la télévision que sur le numérique.

La RTS a battu des records d’audience pendant les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina. Dans un communiqué publié le 25 février, le diffuseur public parle d’un «grand succès» sur l’ensemble de ses canaux, avec des chiffres supérieurs aux précédentes éditions.

Entre le 6 et le 22 février, la RTS proposait jusqu’à 15 heures de direct par jour. Résultat: 1 078 000 personnes ont suivi les JO au moins 15 minutes consécutives sur Play RTS ou RTS 2.

Le record est aussi numérique. Les sites et applications du groupe ont enregistré en moyenne 899 500 visites par jour, contre 567 000 en moyenne en 2025, précise la RTS dans son communiqué.

Le top 3 des sports les plus suivies sur la RTS 2

Selon la RTS, le ski alpin domine largement les audiences:

Descente messieurs (Franjo von Allmen).

→ 220 000 téléspectateurs en moyenne.

→ 66,9% de part de marché. Descente dames.

→ 199 000 téléspectateurs.

→ 60,7% de part de marché. 2e manche du géant messieurs.

→ 183 000 téléspectateurs.

→ 66,1% de part de marché.

Le top 3 des sports les plus suivies sur l'app RTS

Sur les sites et les applications Play RTS et RTS Sport, c’est la rencontre du tour préliminaire de hockey sur glace qui domine:

Le match du tour préliminaire Suisse–Tchéquie totalise 106 421 vues (plus de 10 secondes). Le quart de finale de la Nati contre la Finlande (99 323 vues). Le Super G messieurs (80 763 vues).

La grande fête du sport se poursuit, La RTS rappelle qu’elle couvrira également les Jeux paralympiques du 6 au 15 mars, avec des diffusions sur ses chaînes et ses plateformes numériques. (jah)