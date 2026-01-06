keystone/pixlr

Ces femmes ont l'affaire Crans-Montana entre leurs mains

Affaire d’une dimension hors du commun, l’incendie du bar «Le Constellation» de Crans-Montana est géré d’une manière exceptionnelle par le Ministère public valaisan. Quatre procureures sont chargées de l’affaire.

«Un pool de procureurs composé de quatre femmes a été mis sur pied», révèle mardi après-midi la procureure générale du canton du Valais, Beatrice Pilloud.

Procureure générale adjointe, Catherine Seppey a pris le lead de la direction de la procédure.

«Je garde la partie communications et relations internationales» Beatrice Pilloud procureure générale du canton du Valais

Deux autres procureures de l’Office central complètent ce quatuor. Toutes seront activement impliquées dans l’enquête en cours.

«Restriction du droit de participer»

En outre, au vu de l’ampleur du drame, Beatrice Pilloud a demandé des ressources supplémentaires, en clair un budget extraordinaire, au Conseil de la magistrature, à la commission de justice du Grand Conseil et au Conseil d’Etat. But de la démarche: engager du personnel supplémentaire. Le montant de la rallonge supplémentaire n’a pas été dévoilé.

Beatrice Pilloud a confirmé sa volonté d'exclure des auditions menées par la police sur délégation du Ministère public, les différents avocats des victimes et leurs familles, a contrario des avocats des prévenus:

Une restriction du droit de participer aux prochaines auditions a été imposée aux parties plaignantes dans un souci de célérité de la procédure, afin d’éviter des divulgations compte tenu du caractère médiatique et afin de préserver l’enquête. Beatrice Pilloud procureure générale du canton du Valais

Toutefois toutes les parties ont accès à l’intégralité du dossier. Enfin, la question de savoir si la commune de Crans-Montana peut être partie civile dans cette affaire n'a pas encore été tranchée par le Ministère public. Elle devrait l'être rapidement.

