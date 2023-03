La crise de Credit Suisse a chamboulé l'agenda d'Ignazio Cassis et Alain Berset. Image: sda

Berset et Cassis annulent des voyages à cause de Credit Suisse

Le processus de paix en Colombie et la conférence sur l'eau à New York se déroulent cette semaine sans les conseillers fédéraux Alain Berset et Ignazio Cassis. Ils sont occupés chez eux avec Credit Suisse.

Linda Leuenberger / ch media

En raison de la crise de Credit Suisse, le Conseil fédéral doit tenir de nombreuses séances extraordinaires. Les plans des ministres s'en trouvent par conséquent bouleversés. Deux d'entre eux ont dû annuler au dernier moment des voyages prévus de longue date.

Ainsi, le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis s'est vu contraint de rayer de son agenda son voyage à New York. Il était censé participer du 22 au 24 mars à la conférence de l'ONU sur l'eau, qui dure trois jours, comme le communique le Département des affaires étrangères (DFAE): «En raison des décisions prises par le Conseil fédéral ces derniers jours, l'agenda du conseiller fédéral Cassis a été modifié», écrit le DFAE sur demande. Il s'agit de la première conférence internationale sur l'eau depuis 1977. 6500 représentants des gouvernements, de l'économie, de la science et de l'activisme climatique sont attendus.

Le président de la Confédération Alain Berset a dû également annuler un voyage, comme on l'a appris lundi. Il s'agissait d'une visite de plusieurs jours en Colombie. Berset avait prévu de s'envoler lundi pour se rendre dans la capitale Bogotá et se faire une idée des problèmes de protection de la population civile, a rapporté l'agence de presse Keystone-ATS. Il accompagne au nom de la Suisse en Colombie le processus de paix entre le gouvernement et la guérilla de l'Armée de libération nationale.

Voyage écourté pour Amherd

Même scénario pour ministre de l'environnement: Albert Rösti aurait dû s'exprimer mardi prochain lors du Berlin Energy Transition Dialogue, mais c'est finalement le directeur de l'Office fédéral de l'énergie qui se rendra à sa place dans la capitale allemande. L'annulation n'a toutefois rien à voir avec la crise de Crédit Suisse, a fait savoir la porte-parole de Rösti. Sa participation n'a jamais été définitivement fixée.

La conseillère fédérale Viola Amherd a été la seule à se rendre à l'étranger malgré la crise de CS. Elle s'est rendue mercredi à Bruxelles pour rencontrer le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg. Son voyage, initialement prévu pour trois jours, a toutefois été écourté à un jour en raison de Credit Suisse.

Les conseillères fédérales Karin Keller-Sutter et Elisabeth Baume-Schneider, ainsi que le conseiller fédéral Guy Parmelin, n'ont pas dû annuler de voyage en raison de Credit Suisse, indiquent leurs départements.