Un homme condamné pour agressions sexuelles sur des adolescents à Zurich

La Cour suprême de Zurich a condamné un homme à trois ans et deux mois de prison pour contrainte sexuelle et harcèlement sexuel sur plusieurs adolescents dans des trains, peine suspendue au profit d’une mesure thérapeutique de deux ans.

Le jugement n'est pas encore définitif. Keystone

Un homme de 63 ans qui a agressé sexuellement de nombreux adolescents dans le train doit aller en prison. La Cour suprême de Zurich l'a condamné à suivre une thérapie derrière les barreaux et à une peine d'emprisonnement.

Le tribunal a condamné le délinquant sexuel notoire à une peine privative de liberté de 3 ans et 2 mois pour contrainte sexuelle, actes sexuels avec un enfant et harcèlement sexuel. Cette peine d'emprisonnement est toutefois suspendue au profit d'une mesure stationnaire.

Cela signifie que l'homme doit d'abord suivre une thérapie pour traiter son trouble sexuel pendant deux ans, avant de purger sa peine. Après sa peine de prison, le Tamoul sera expulsé du pays pendant cinq ans.

«Envie de toucher des jeunes hommes»

L'homme a toujours utilisé la même tactique pour commettre ses agressions: il s'asseyait dans le train reliant Zurich à Olten ou Aarau à côté d'un adolescent voyageant seul et posait sa veste sur ses genoux, de manière à recouvrir également ceux de l'adolescent. Grâce a cela, il pouvait alors agresser alors le mineur en lui touchant le pénis.

Lors du procès, l'accusé a admis qu'il «avait parfois envie de toucher des jeunes hommes». Afin d'éviter de nouvelles agressions, il est désormais prêt à prendre des médicaments qui inhibent sa libido. Beaucoup de personnes ont souffert de ces incidents, selon lui:

«Les victimes, mes trois enfants, ma femme».

L'homme de 63 ans s'est également montré ouvert à l'idée d'une thérapie. Cependant, les tentatives précédentes n'ont pas donné grand-chose : l'homme a déjà été condamné à trois reprises pour toute une série d'agressions identiques et a récidivé pendant sa période de probation.

Il peut encore faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. (dal/ats)