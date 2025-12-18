Migros a dévoilé une nouvelle vidéo qui met en scène Grittibänz, un bonhomme en pâte qui rap. Image: Migros

Migros a exaucé notre plus beau rêve pour Noël

On n'y croyait plus et pourtant, le géant orange a exaucé notre souhait à l'approche des fêtes de fin d'année: une version de plus d'une minute du clip de Grittibänz, ce bonhomme de pâte qui prend vie et rappe. Joyeux Noël!

L'œil de lynx de watson avait repéré dans la jungle de TikTok une vidéo réalisée par Migros qui mérite d'être vue par le plus grand nombre. J'ai nommé: le clip de rap de Grittibänz, le nom allemand de ce célèbre bonhomme en pâte que l'on déguste à la Saint-Nicolas, le 6 décembre. Souvenez-vous: dans la séquence, il prenait vie dans un four et se mettait à chanter dans une Mercedes-Benz (mention spéciale pour la rime Grittibänz-Benz) tout en faisant des drifts sur un parking. Non, ça n'a aucun sens. Et oui, c'est du génie.

On vous rafraichit la mémoire: Migros a craqué et on adore

Pour notre plus grand malheur, deux problèmes majeurs subsistaient toutefois dans cette première, magnifique version: la chanson ne durait que quelques secondes, nous laissant sur notre faim. Et, surtout, elle était en suisse allemand, donc autant vous dire qu'en Romandie, on capte rien!

Fan incontesté de Grittibänz, watson avait espéré que Migros sorte un clip en français. Il semblerait que le père Noël nous ait à moitié entendus, puisque le géant orange vient de dévoiler une nouvelle version d'UNE MINUTE 36 encore plus sauvage, où ce gangsta de friandise sur pattes fait carrément bondir sa voiture, accompagné de ses potes qui le rejoignent sur le parking. C'est ça, la magie des fêtes! ⭐️⭐️⭐️

Savourez: Vidéo: youtube

Parce qu'on est généreux, on vous a traduit une partie des paroles. Baudelaire doit se retourner dans sa tombe.

Les voici: «Dans ma Mercedes, je sors de la Migros et les jantes brillent. Je deviens viral sur TikTok et lance une tendance. Tu aimerais bien avoir un bonhomme en pâte, mais tu ne manges que des cervelas. Je fais un pull-up dans mon SUV, appelle-moi Gritti Benzemann. C'est un énorme buzz, comme GTA. Je collectionne les Migros Mania. Oui, je suis fait de levure, regarde mon corps.» Rien à ajouter.

Il ne reste que quelques jours avant le 25 décembre... Peut-être que la version française verra le jour d'ici là, tel un précieux cadeau que l'on dépose sous le sapin. (ag)