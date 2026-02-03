Une pub de la Banque Migros fait polémique à cause d'un mot

Dans une vidéo de la Banque Migros, on voit des vaches danser et se parler en langage «jeune». Un terme en particulier va trop loin pour certains utilisateurs des réseaux sociaux, la banque s’en explique.

Plus de «Suisse»

Migros a encore frappé. Après le Grittibänz rappeur, un nouveau clip TikTok du géant du commerce de détail est devenu viral. Cette fois, c’est une filiale qui s’illustre: la Banque Migros, avec une vidéo générée par intelligence artificielle mettant en scène des vaches qui parlent. Une mère et son veau discutent sur un télésiège de l'intolérance au lactose, avant d’inviter d’autres congénères à se joindre à une danse

Le lien exact entre ces vaches et la Banque Migros reste flou. Seules les lunettes en forme de «M» portées par la vache mère laissent deviner un rapport avec le groupe de distribution. C’est précisément ce décalage qui semble fonctionner sur la plateforme: alors que les publications de la Banque Migros sur TikTok atteignent généralement quelques milliers de vues, ce clip a déjà été visionné près de 2 millions de fois mardi à la mi-journée, soit deux jours après sa mise en ligne.

Cette vidéo TikTok de la Banque Migros devient virale et fait sensation Vidéo: extern / rest

La vidéo ne s’est d’ailleurs pas seulement répandue en Suisse, mais aussi dans de nombreux autres pays. Dans les commentaires, on trouve ainsi des messages d’utilisateurs saluant la Banque Migros depuis l’étranger. «Sweden here», écrit par exemple l’un d’eux. «0% understanding 100% Vibe», commente un autre internaute dans une langue étrangère. Des personnes venant d’Indonésie et du Honduras se sont également exprimées sous la vidéo.

«Wallah» déclenche la controverse

Si beaucoup semblent apprécier ces vaches dansantes, le clip provoque aussi la colère de certaines utilisatrices et de certains utilisateurs. L’un des commentaires les plus likés qualifie ainsi la vidéo de «méchamment irrespectueuse». En cause: le dialogue suivant entre le veau et sa mère:

«Dis Wallah, maman?»

«Wallah!»

«Vallah», ou «wallah», est un terme d’origine arabe qui signifie «par Dieu». Il s’est imposé dans le langage des jeunes et est utilisé au sens de «je te jure». Dans la vidéo de la Banque Migros, le mot semble employé dans cette acception: le «wallah?» interrogatif du veau fait suite à l’affirmation de sa mère selon laquelle il doit aimer le lait, puisqu’il est une vache.

L’utilisation d’un terme religieux dans ce contexte passe toutefois mal auprès de certaines personnes. «Jurer sur Allah dans une publicité comme celle-ci, c’est vraiment irrespectueux», écrit un internaute. D’autres estiment au contraire qu’il faut prendre la chose avec humour.

Une filiale de la Banquie Migros. Image: dr

La Banque Migros s’explique

Du côté de la Banque Migros, on considère également que «wallah» est un mot qui fait «partie de l’usage linguistique d’une grande partie de la communauté des réseaux sociaux». C’est ce qu’indique une porte-parole à watson, en ajoutant:

«Il n’a jamais été dans notre intention de blesser qui que ce soit dans ses sentiments. Si cela devait néanmoins avoir été le cas, nous présentons nos sincères excuses.» La Banque Migros

Mais d’où viennent ces vaches? La porte-parole explique qu’il s’agit de reprendre une tendance TikTok montrant, au début de chaque mois, des vaches dansantes sur la chanson «First of the Month». Une idée reprise à la demande de la communauté et pas pour la première fois, précise-t-elle. Sur la page TikTok de la Banque Migros, on trouve en effet d’autres vidéos mettant en scène des vaches, qui sont toutefois restées nettement moins populaires.

Le fait qu’aucun élément ne fasse clairement référence à la banque dans la vidéo est également un choix assumé. Sur les réseaux sociaux, la Banque Migros affirme vouloir créer une relation avec des personnes de tous âges, en combinant des contenus liés à la gestion de l’argent et des vidéos divertissantes. L’objectif est d’être perçue comme une banque accessible et proche de son public.

Traduit de l'allemand par hun

(dab)