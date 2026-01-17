Le drame du bar Le Constellation va-t-il faire mal à la branche des bars de montagne? Image: dr

«Certains vont avoir du mal»: les bars de montagne sous pression

La tragédie du bar Le Constellation secoue le milieu de la nuit en montagne. Mais les établissements interrogés assurent que le public va continuer venir faire la fête.

«Nous avons vécu deux week-ends plus compliqués que d'habitude. Il faut un moment, vous savez, pour que les gens reprennent confiance et osent à nouveau faire la fête». Oskar Aymon, gérant du club El Gringo à Villars (VD) a été marqué par le drame de Crans-Montana. Il a été directement touché par la tragédie qui a fait 40 morts et 116 blessés.

«Plusieurs victimes fréquentaient le Gringo. J'ai moi-même perdu des amis»

Il explique qu'actuellement, le plus important est de rassurer les habitués, aujourd'hui un peu plus réticents à faire la fête.

«Nous avons reçu des appels, des courriels, et des questions ont été posées directement sur place»

Le spectre de Crans-Montana est omniprésent

Depuis le drame du Nouvel An, l'établissement de nuit vaudois n'utilise par exemple plus de sparkler (ces bougies incandescentes), supprimées dès les premières heures de 2026 par la direction du club - et que les cantons interdisent progressivement.

«On a racheté encore du spray retardant anti-incendie et nous l'avons communiqué à notre clientèle»

Il rappelle aussi qu'il est important de différencier un club d'un bar: «Dans une boîte de nuit, la réglementation est plus stricte» en matière de normes incendies et de sécurité. Le staff est aussi formé aux premiers gestes.

Malgré le choc, le patron du El Gringo est persuadé que sa branche a encore un bel avenir: «Cette époque n'est pas révolue. Forcément, au début, le drame de Crans-Montana est omniprésent dans les mémoires».

Toutefois, Oskar Aymon est persuadé que «d'ici un mois, l'ambiance va revenir à la normale». Sauf à Crans-Montana où, d'après-lui, «il va être très compliqué» de retrouver la ferveur d'avant.

On sent effectivement l'ambiance très tendue en Valais. Nous avons contacté plusieurs gérants d’établissement et certains nous ont envoyés sur les roses:

«Vous devriez vous intéresser au monde de la nuit quand tout va bien» Une patronne d'une boîte de nuit valaisanne

Certains tenanciers ont répondu à nos questions avant de se rétracter. D'autres acceptent de répondre anonymement. L'un d'eux affirme que «le taux de fréquentation n'a pas baissé» dans son bar. En revanche, il déclare que plusieurs établissements ont du souci à se faire à l'avenir. Une parole appuyée par un autre professionnel de l'hôtellerie rencontré à Crans-Montana, qui souhaite également garder l'anonymat.

«Il y a beaucoup d'établissements qui vont avoir du mal après cette tragédie» Un professionnel de l’hôtellerie à Crans-Montana

«Les bars moins sécurisants que le nôtre vont peut-être connaître une baisse de clientèle», abonde un troisième gérant.

Pas d'après Crans-Montana

Pour autant, tous sont convaincus que le secteur va rapidement se remettre sur les rails. C'est également le sentiment du conseiller national Philippe Nantermod, qui connaît bien les établissements de nuit en montagne pour avoir siégé au conseil d'administration du Saf Club, une discothèque de Morgins (VS).

«Un tel drame nous rappelle que la sécurité absolue n'existe pas»

Il poursuit: «Les normes incendie appliquées ont été très strictes pour le Saf, et ces exigences n'empêchent nullement d'avoir une bonne ambiance».

L'élu PLR donne un exemple concret:

«Prenez les accidents survenus lors de matchs de football, où des supporters se sont fait piétiner. Les matchs n'ont pas pris fin pour autant. Les rencontres ont repris. Certes, dans l'immédiat, la fréquentation va un peu baisser. Mais la vie reprend son cours.»

Philippe Nantermod. Keystone

Pour le politicien, «le drame du Constellation ne va pas pousser les gens à retourner en discothèque tout de suite. En revanche, complète le PLR valaisan, «nous serons beaucoup plus vigilants pendant une très longue période, avec un respect le plus strict possible des règles».