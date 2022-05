Poutine a un gang de motards en Suisse: voici les «Loups de la nuit»

Un club de motards russes diffuse une propagande brutale avec le soutien officiel de l'ambassade russe à Berne.



Andreas Maurer / ch media

Les loups de la nuit Artjom S. et Ivica M. au cimetière Hörnli. image: Nicole Nars-Zimmer

Scènes menaçantes au cimetière bâlois de Hörnli. Lors de la commémoration russe du «Jour de la victoire», le 9 mai, le gang de motards les Loups de la nuit débarque. Des policiers en tenue anti-émeute sautent de deux fourgons et se mettent en travers de leur chemin.



Pendant la partie officielle, les Loups de la nuit doivent rester dehors. Les hommes ont l'air féroce, mais ils obéissent et garent leurs machines. Les plaques d'immatriculation révèlent leur origine: BE, ZH et AG.



Le meneur Artjom S., un Russe de Berne, a fixé un drapeau sur le side-car de sa moto. Il porte le nom de l'unité militaire qui a planté le drapeau soviétique sur le Reichstag, à Berlin, le 1er mai 1945.



Mise en scène de durs à cuire: Poutine et le «chirurgien»

Plus tard, il porte une couronne sur la tombe des soldats soviétiques. Sur l'un des rubans, on peut lire en russe «Loups de la nuit Suisse»; sur l'autre «Loups de la nuit Russie, chirurgien». Il s'agit du nom de motard du loup-garou russe Alexander Saldostanow. Celui-ci apparaît régulièrement avec le président Vladimir Poutine. Ce dernier se met ainsi en scène comme un dur à cuire.



Le président Vladimir Poutine et le chef des Loups de la nuit Alexandre Saldostanow en Crimée. image: Keystone/EPA

Les Loups de la nuit ont été créés en 1989 comme l'équivalent russe des Hells Angels américains. A l'époque, le club de motards se positionnait de manière critique vis-à-vis du gouvernement. Depuis, il a changé de cap et suit la ligne de Poutine et du patriarche orthodoxe russe Kyrill.



L'Etat russe montre ainsi son soutien: il est devenu le principal bailleur de fonds des Loups de la nuit. Le ministère de la Culture a, par exemple, financé un spectacle de moto en Crimée à hauteur de 15 millions de roubles (environ 235 000 de francs).



L'Etat russe encourage les bad boys

Le groupe suisse est également soutenu par Moscou. Le «jour de la victoire», l'ambassadeur russe à Berne, Sergei Garmonin, a décoré le club avec une médaille d'honneur. L'ambassade remercie ainsi ses garçons pour leur soutien en matière de propagande. La devise du club est, en effet:



«Nous sommes avec la Russie! Nous sommes avec son président! Nous sommes la Russie ici en Suisse! Ni si ni mais!»



Artjom S. va encore plus loin sur sa page Facebook personnelle. Son profil est parsemé de représentations dérangeantes de violence. Il y diffuse une série de vidéos censées montrer des mauvais traitements infligés à des Russes par des soldats ukrainiens. On ne voit, en revanche, aucune violence de la part des Russes. La propagande déforme les rôles des victimes et des bourreaux dans cette guerre.



Ceux qui pensent différemment sont traités de fascistes

Artjom S. s'en est pris agressivement à deux militantes qui ont manifesté leur solidarité avec l'Ukraine lors de la cérémonie commémorative à Bâle. Les femmes se sont enveloppées de couleurs jaunes et bleues et se sont placées de manière démonstrative devant la tombe. A côté d’elles étaient posés les hommes vêtus de leurs cottes de cuir noir.



Artjom S. a insulté les femmes sur Facebook en les qualifiant de «clowns bleus et jaunes». Selon lui, elles ont envoyé un «signe fasciste» à leur «clown en chef» Volodymyr Zelensky et à sa «partie bleue et jaune fasciste de l'Ukraine». Ivica M., le bras droit du leader de Zurich, commente alors:



«Très bien écrit, mon frère. Je suis tout à fait d'accord avec toi»

Ivica M. se présente sur Facebook comme un ours pleurnichard. Il est serbe et rappelle dans une vidéo, les yeux humides, le bombardement de la Serbie par l'Otan en 1999. Il souligne, aujourd'hui, l'agression de l'Alliance et passe sous silence celle de la Russie. Sur le plan professionnel, il travaille pour un club de golf dans l'Oberland zurichois.



Différents profils: leaders et suiveurs

Le noyau dur de la troupe a fait bloquer les numéros de plaques moto. Les propriétaires ne sont donc pas facilement identifiables. Ils refusent également toutes les demandes d'entretien. En revanche, ils diffusent leurs opinions publiquement et de manière plutôt offensive en ligne.



Ceux qu l'on peut appeler «les suiveurs» se comportent différemment. Ils n'ont pas fait bloquer leurs numéros et se distinguent moins sur internet. Néanmoins, deux Loups de la nuit bernois se font remarquer par une autre passion: ils sont actifs dans le milieu des supporters du HC Burgdorf, rapporte le Bund.



L'un d'eux a, toutefois, affirmé dans ce journal qu'il était choqué par la guerre de Poutine. Il a donc quitté le club. A Bâle lundi dernier, il s'est, toutefois, rangé juste derrière le leader avec sa moto couleur bronze. L'imprévisibilité est un trait de caractère des Loups de la nuit.



Le loup de nuit sur sa moto de bronze est actif dans le milieu des fans du HC Burgdorf. IMAGE: Nicole Nars-Zimmer

(Traduit de l'allemand par Julie Rotzetter)