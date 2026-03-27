Le préjudice se chiffre entre 2 et 3 millions de francs suisses pour Nestlé. Image: Keystone / montage watson

Nestlé s'est fait voler des millions de KitKat: «Ce ne sont pas des amateurs»



Un camion de la multinationale vaudoise a purement et simplement disparu avec, à son bord, plusieurs millions de francs de chocolats KitKat.

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Entre 2 et 3 millions d'euros de marchandises chocolatées appartenant à Nestlé ont été dérobés par des malfaiteurs la semaine dernière. Selon nos sources, des barres KitKat auraient disparu dans la nature.

Un camion partant d'une usine au centre de l'Italie et devant traverser l'Europe sur un trajet de 1250 à 1350 km, s'est volatilisé avant d'arriver à sa destination finale, en Pologne. C'est l'information relayée par Nestlé dans une note interne consultée par watson.

«Le véhicule et son chargement restent introuvables. Une enquête a été ouverte, en étroite collaboration avec les autorités locales et les partenaires logistiques» Extrait de la note transmise aux collaborateurs de Nestlé.

«Ce sont plus de 400 000 pièces volées, pour un total de 12 tonnes», nous informe une source. Elle poursuit:

«Ce n'est pas un vol orchestré par des amateurs»

Que s'est-il passé? Notre informateur pointe une piste probable: le recours à la sous-traitance. En effet, Nestlé confierait parfois le transport de ses marchandises à des sociétés externes. Des fraudeurs auraient pu exploiter les failles de ce système en clonant l'identité d'un prestataire officiel pour dérober la cargaison.

Toujours selon notre source, Nestlé aurait les moyens «de retrouver où sont les produits et où ils sont vendus». La note diffusée au sein de la société explique que chaque produit pourra être tracé grâce au code de lot unique apposé sur chaque barre chocolatée.

«Les consommateurs, détaillants et grossistes pourront vérifier si un produit fait partie de la cargaison volée en scannant simplement le code de lot figurant sur l'emballage» Extrait de la note interne.

Mais ce vol va-t-il vider les rayons à l'approche de Pâques? Rassurons les consommateurs: ces 12 tonnes dérobées ne représentent qu'une infime goutte d'eau face aux milliers de tonnes produites chaque année par la marque. Les clients n'ont aucune raison de s'inquiéter, toujours selon nos informations.

Un problème d'industrie plus large

En revanche, ce vol met en lumière une problématique plus large. Transported Asset Protection Association (TAPA EMEA) en parlait plus tôt dans l'année, en février. «Nous constatons que les criminels utilisent des outils numériques pour dissimuler leur véritable identité, créent des sociétés écrans et clonent des entreprises légitimes grâce à des identifiants volés», relève un article.



Les entreprises redoutent par ailleurs que l'intelligence artificielle n'accélère ces pratiques frauduleuses et n'amplifie les pertes à grande échelle.

«Si nous saluons le goût exceptionnel de ces malfaiteurs, le vol de fret n'en demeure pas moins un problème croissant» La note transmise à l'interne.

Du côté de Nestlé, malgré nos multiples appels, la multinationale veveysanne n'a pas répondu à nos sollicitations au moment d'écrire ces lignes.