Les vols de smartphone explosent en Suisse, surtout en été

Les vols de smartphone explosent en Suisse, surtout ici

La reprise des grands rassemblements après la levée des restrictions a fait exploser les vols de smartphone en Suisse. Certains cantons sont plus touchés que d'autres par ce phénomène, qui sévit surtout pendant l'été.

La belle saison bat son plein et, avec elle, son cortège d'événements en plein air. Si festivals, fêtes de rue et concerts font partie des incontournables d'un été réussi, ces rassemblements offrent également les conditions idéales aux voleurs. Et les chiffres le démontrent: selon des statistiques d'AXA diffusées jeudi, près d’un quart des vols de téléphone portable se produit en juillet et en août.

«L’été, les gens profitent du beau temps. Autant d’occasions pour les voleurs de frapper, en particulier lors de grands rassemblements», explique Stefan Müller, responsable auprès d’AXA. En effet, ajoute l'assureur dans un communiqué, plus de 40% des vols de smartphone sont commis le samedi et le dimanche, quand de nombreuses festivités ont lieu.

Le post-Covid fait exploser les vols

Si cette tendance n'est pas nouvelle - les chiffres d'AXA portent sur la dernière décennie, elle s'est nettement accentuée l'année dernière. En cause: la reprise des grands événements après la fin des restrictions sanitaires. En 2022, il y a eu 40% de vols de téléphone portable de plus qu’en 2021 et même 50% de plus qu’en 2020.

Un autre élément pourrait contribuer à expliquer la récente recrudescence des vols de smartphone, déclare AXA: la reprise de la criminalité transfrontalière après les restrictions pandémiques. Un constat qui semble se refléter dans le classement des cantons les plus touchés par ce phénomène.

En effet, outre la période de l'année et les jours de la semaine, l'étude d'AXA met en lumière d'importantes disparités entre le lieu de domicile des victimes de vols. Se faire subtiliser son téléphone est, statistiquement, plus probable dans certains cantons que dans d'autres.

Les cantons romands bien placés, sauf...

Un canton sort nettement du lot: Genève, où la fréquence des vols de téléphones portables entre 2013 et 2023 se situe à 2,86%, contre 0,62% au niveau national. Les personnes résidant dans le canton du bout du lac ont déclaré à AXA environ cinq fois plus de vols de téléphone portable que la moyenne suisse et même onze fois plus que les Tessinois. Les habitants de Bâle-Ville et de Berne sont également plus exposés que la moyenne.

Si Fribourg occupe la quatrième place de ce classement, tous les autres cantons romands affichent de valeurs inférieures à la moyenne nationale. Neuchâtel se place dixième, suivi par Vaud, tandis que le Jura arrive en 13e position.

Uri, les Grisons et le Tessin se trouvent au fond du classement. Ces trois cantons enregistrent, par personne assurée, moitié moins de vols de téléphone portable que la moyenne suisse. (asi)