Clap de fin pour Salt à Renens. Keystone

Le départ de Salt fait mal à cette commune vaudoise

L'opérateur téléphonique déménage son siège de Renens à Prilly. Un départ qui creuse «un trou financier» pour la commune délaissée.

L'opérateur de téléphonie mobile Salt déplace son siège social de Renens (VD) à Prilly (VD). L'entreprise va s'installer ce mois-ci dans le nouveau quartier Central Malley, à quelques dizaines de mètres de Renens.

Environ un quart des plus de 1000 employés, soit les collaborateurs du siège principal de l’entreprise, travailleront dans les nouveaux locaux, a indiqué lundi le service de presse de Salt. Il confirmait une information du quotidien 24 heures.

«La bonne nouvelle, c'est que l'opérateur reste dans la région. La mauvaise est que ce départ creuse un trou financier pour la commune», a déclaré pour sa part le syndic de Renens Jean-François Clément. Sans compter qu'il s’inscrit dans le contexte de la nouvelle péréquation, bien moins équitable, a-t-il souligné.

Selon 24 heures, la municipalité de Renens indiquait dans un rapport publié en juin dernier que Salt était le premier contributeur communal et que l'entreprise représentait 46% de l'impôt sur les personnes morales, soit 2,3 millions de francs. (jzs/ats)