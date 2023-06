Vols dans les voitures: voici les cantons les plus risqués

En Suisse, un automobiliste sur 200 subit chaque année un vol dans son véhicule personnel. La fréquence des effractions change d'un endroit à l'autre: à Genève, le risque est dix fois plus élevé qu’en Suisse centrale.

Les vacances d'été ne riment pas seulement avec voyages, détente et soleil: la belle saison est également marquée par un pic des vols dans les voitures. C'est ce que rapporte mardi AXA sur la base de ses statistiques des sinistres. L'assureur a constaté une hausse d’environ 25% du nombre d’effractions en juillet par rapport au reste de l’année. Les mois d’août et d’octobre affichent aussi des chiffres nettement supérieurs à la moyenne.

Ce n'est pas une bonne nouvelle en sachant que les Suisses aiment partir en vacances en voiture. Selon les données de la Confédération, ils accomplissent deux voyages sur trois au volant de leur véhicule personnel.

Se faire subtiliser son nouvel iPhone, son GPS dernier cri ou d’autres objets de valeur laissés dans son véhicule est plus fréquent que l'on ne croit:

«En Suisse, un automobiliste sur 200 en fait l’amère expérience chaque année» AXA

Comme souvent dans ces cas, les différences au niveau cantonal sont importantes, et la Suisse romande est plutôt mal placée. Cinq cantons se situent au-dessus de la moyenne nationale. Trois d'entre eux sont romands.

Genève trône en tête du classement, avec un vol pour 67 automobilistes. Vaud et Neuchâtel arrivent deuxième et troisième, avec une effraction pour 116 et 138 assurés, respectivement.

Proximité avec la frontière

Le Tessin et Bâle-Campagne complètent ce top cinq exclusivement formé par des cantons frontaliers. Et ce n'est pas un hasard, selon AXA. Patrick Villiger, responsable Sinistres Véhicules automobiles chez l'assureur, estime que ces écarts cantonaux «sont imputables à la proximité avec les frontières française et italienne, car les habitants de ces régions se déplacent plus souvent que le reste de la population dans ces pays». Il ajoute:

«Par ailleurs, les bandes organisées qui revendent à l’étranger les biens volés agissent le plus souvent dans les zones frontalières» Patrick Villiger, AXA

Plus de 70% des vols dans des voitures à l’étranger se produisent en effet en Italie et en France, deux destinations de vacances très prisées par les automobilistes suisses. Pourtant, en considération annuelle, quatre cas sur cinq se produisent à l’intérieur de nos frontières, rappelle AXA.

Les moins touchés en termes de nombre de vols par rapport au nombre de personnes assurées sont les cantons d’Appenzell Rhodes-Intérieures, d’Uri et d’Obwald, où le risque est environ dix fois inférieur à celui de Genève.

L'assureur constate également que les voleurs semblent privilégier certaines marques de voitures: selon les statistiques d’AXA, les modèles les plus exposés sont:

Alfa Romeo Smart Land Rover BMW Fiat Dacia Mercedes-Benz Porsche Peugeot Audi

A l'autre bout du classement, on retrouve Suzuki et Subaru, qui sont plutôt épargnées. Contrairement à la répartition cantonale, l'assureur n'avance pas d'explications à ce sujet: «Nous ne pouvons que spéculer sur les raisons de ces différences», indique Patrick Villiger.

AXA rappelle enfin qu'en comparaison à long terme, le nombre de cas tend à diminuer tandis que le montant moyen des sinistres augmente. Les biens les plus visés sont les objets de valeur, les sacs et les portefeuilles. (asi)