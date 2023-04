Séquestration et fourgon braqué à Chavornay: la justice a tranché

Image: sda

Le verdict dans le procès du fourgon braqué dans le canton de Vaud a été prononcé ce mercredi à Lyon: trois coauteurs condamnés.

La cour d'assises de Lyon a condamné, ce mercredi, trois coauteurs du braquage d'un fourgon blindé perpétré en 2018 à Chavornay (VD). Les deux principaux auteurs ont écopé de 16 et 6 ans de prison ferme.

Rappel des faits

Les cinq hommes sont accusés d'avoir participé à des degrés divers à l'attaque d'un fourgon de transport de fonds le 8 février 2018 à Chavornay, pour un butin total de 25 millions de francs.



L'équipe de malfaiteurs de la région lyonnaise est aussi soupçonnée d'avoir organisé, au même moment, la séquestration de la fille du conducteur du fourgon blindé, afin de le contraindre à ouvrir le véhicule.

Pour mémoire, le casse de Chavornay fait partie d'une série de raids spectaculaires perpétrés sur des convoyeurs en terre vaudoise entre 2017 et 2019, au Mont-sur-Lausanne, Daillens, La Sarraz et Nyon. Des braquages qui ont cessé depuis que le Conseil d'Etat vaudois a durci les règles pour le transport de fonds.

Qui a été condamné?

Trois condamnations à de la prison ferme ont été prononcées par la cour d'assises du Rhône à Lyon, ce mercredi:

Un prévenu de 40 ans a été jugé coupable de vol à main armée en bande organisée et séquestration. Il écope de 16 ans de prison ferme. D'abord en fuite, l'homme a été incarcéré et condamné en décembre 2022 en Tunisie.

La cour a condamné un autre homme, âgé de 32 ans, à 6 ans d'emprisonnement pour complicité. Le jury a considéré que cet ancien convoyeur avait fourni des renseignements déterminants à l'équipe de malfaiteurs lyonnais.

Un troisième homme, âgé de 48 ans, a été condamné pour recel de 2.5 millions d'euros, à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis.

Un acquittement a été prononcé contre un quatrième prévenu, poursuivi pour association de malfaiteurs.

Des Suisses dans le coup

Deux Genevois, impliqués dans ce procès, sont déjà passés devant la justice vaudoise. Les deux trentenaires n'ont pas pris part à l'assaut lui-même, ni séquestré la fille d'un des convoyeurs. Mais selon les juges, ils ont bel et bien joué un rôle indispensable et décisif. Leur condamnation vient d'être confirmée par la Cour d'appel, à onze ans de prison pour l'un et cinq ans et demi pour l'autre. (jah/ats)