Marc Atallah annonce sa démission de la Maison d'Ailleurs à Yverdon

Marc Atallah dirige le musée vaudois la Maison d'Ailleurs depuis 2011. Keystone

L'écrivain et universitaire vaudois quitte le musée qu'il dirige depuis plus de dix ans.

Marc Atallah, directeur de la Maison d’Ailleurs à Yverdon-les-Bains (VD) depuis 2011, a remis sa démission pour le 31 janvier 2024. Il a choisi de donner une nouvelle orientation à sa carrière, écrit le Conseil de fondation lundi.

Sous sa direction, le rayonnement de musée s’est accru, lui permettant de faire connaître le champ de la science-fiction et son importance pour éclairer les enjeux fondamentaux de l'époque, souligne le Conseil de fondation dans son communiqué. Dans l’attente du recrutement de la nouvelle direction, une direction ad interim sera nommée.

Opportunité

La nomination d’une nouvelle direction est considérée à l'interne comme une «opportunité de dynamisation de son musée». Elle entre également «dans le cadre des actions de réorganisation entreprises suite aux recommandations de l’audit effectué en 2022».

Cet audit rendu public en juin de l'an dernier épinglant le Vaudois et dénonçant des problèmes internes et de gouvernance. L'enquête avait mis en lumière plusieurs lacunes de fonctionnement et de gestion, mais n'avait relevé aucun fait pénalement répréhensible ni dysfonctionnement grave. La confiance envers le directeur avait été maintenue.

Mandat de deux mois

Dans l’attente du recrutement de la nouvelle direction, une direction ad interim sera nommée. Le Conseil de fondation explique encore avoir confié un mandat de curation de deux mois à Marc Atallah, de février à mars 2024, afin de pouvoir finaliser la prochaine exposition ainsi que les grands chantiers artistiques actuels du musée. (ats/jch)