Lausanne lance un nouveau soutien financier à la bande dessinée

Chaque année, une bourse à la création de 15 000 francs récompensera un projet en cours de réalisation. Les aides à l'édition de la part de la Ville iront de 1000 à 4000 francs par dossier.

La municipalité lausannoise a souhaité élargir au neuvième art le soutien qu'elle accorde déjà à différents acteurs de la chaîne du livre. Elle lance ainsi deux appels à projets afin de subventionner la réalisation et l'édition de bandes dessinées à Lausanne, a-t-elle annoncé ce mardi.

La BD en forte croissance

Le délai de participation est fixé au 31 juillet prochain pour la bourse et au 30 septembre pour l'édition. La Ville s'associera au festival BDFIL pour la cérémonie de remise des prix, à la rentrée. Le festival lausannois, qui vient de clore ses portes, invitera également le lauréat de la bourse lors de sa prochaine édition.

Dans le monde de l'édition francophone, la BD connaît une très forte croissance en termes de publications et de lectorat. Cette croissance bénéficiant surtout aux auteurs «stars», Lausanne veut donner un coup de pouce à ses dessinateurs et auteurs de BD. Le canton de Genève, par exemple, soutient les autrices et auteurs genevois. (ag/ats)