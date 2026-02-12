Fribourg booste sa culture avec deux nouvelles révisions législatives

Les députés fribourgeois ont adopté deux révisions législatives visant à dynamiser la culture cantonale, avec un financement accru des activités culturelles et une modernisation des institutions culturelles de l'Etat.

Les députés fribourgeois ont voté jeudi deux révisions totales visant à stimuler la culture dans le canton. La première, de plus grande ampleur, touche la loi sur l’encouragement des activités culturelles (LEAC) et la seconde la loi sur les institutions culturelles de l'Etat (LICE).

La LEAC a été avalisée par 86 voix contre 15 et 3 abstentions, alors que la LICE a recueilli 94 voix contre 1 sans abstention. Les deux remplacent des lois de 1991. Les moyens financiers dédiés à la LEAC seront accrus, via une solution de compromis sortie des longs travaux de la commission ad hoc.

Du coup, l'Etat de Fribourg augmentera «progressivement» son apport aux activités culturelles, en lien avec une régionalisation, pour atteindre un montant annuel de 30 francs par habitant d'ici à 2035, contre 16,70 francs actuellement (5,8 millions par an). Même si la gauche, PS et Vert-e-s et alliés, aurait souhaité plus.

Pas plus mais mieux

Ce dernier point, crucial aux yeux de l'UDC Gabriel Kolly, a suscité la discussion avec le vote de deux amendements consensuels.

«C'est dans l'intérêt de la population, des communes et du canton.» Le député

Le député, pour qui «sans nouveaux moyens, ce sera aux communes de passer à nouveau à la caisse».

La proposition a causé des grincements de dents à l'heure où l'Etat se serre la ceinture. En deuxième lecture, les députés centriste Carole Baschung et PLR Philipp Wieland ont déposé un amendement pour limiter la hausse à 25 francs. Le choix de la première lecture mardi a été confirmé jeudi, après des échanges encore nourris.

La décision a été prise contre l'avis du Conseil d'Etat, représentée par la ministre des affaires culturelles Sylvie Bonvin-Sansonnens, qui prônait de dépenser «non pas davantage mais mieux». Elle a dit vouloir investir dans la culture, en répondant de manière:

«Concrète et structurante aux enjeux culturels actuels et à venir»

«Fribourg dispose d'un extraordinaire dynamisme culturel», a-t-elle ajouté, en précisant que le canton méritait une culture pour toutes et tous et qui rayonne au-delà de ses frontières. La révision poursuit un objectif de «modernisation et d'encouragement», sachant que 94% des Fribourgeois assistent à au moins un spectacle par an.

Institutions culturelles

La révision de la LICE servira pour sa part à «clarifier et moderniser» les missions des six institutions culturelles de l’Etat: Archives de l'Etat, Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU, Conservatoire, Musée d’art et d’histoire (MAHF), Musée d’histoire naturelle (MHNF) et Château de Gruyères.

«Ces institutions bénéficient d'un large soutien du canton, avec des charges nettes annuelles de 31 millions de francs.» Sylvie Bonvin-Sansonnens

Et elles font l'objet de gros investissements, a précisé la ministre des affaires culturelles, notamment pour la BCU, avec un chantier à 117 millions.

L'Etat de Fribourg a aussi engagé de gros moyens pour construire un nouveau MHNF (65,5 millions) et pour édifier un centre de stockage interinstitutionnel cantonal (SIC) à Givisiez (56 millions). Des députés ont salué le rôle d'impulsion et de coordination joué par le canton, à l'image du député PLR Savio Michellod.

Depuis plusieurs années, a détaillé Sylvie Bonvin-Sansonnens, les institutions culturelles de l'Etat font face à de nouveaux enjeux culturels, qu’ils soient liés à l’évolution sociétale (participation culturelle, besoins des usagers ou mobilité des publics) et à la gouvernance (mise en réseau et régionalisation de la culture).

Etape importante

Les institutions continueront ainsi à délivrer des «prestations de qualité» au service de toute la population. La loi met un accent sur l’accès à la culture, la production durable, l’autonomisation partielle et la mise en réseau d'entités qui sont:

«Au coeur de l’investissement étatique dans la culture fribourgeoise»

La double révision marque une étape «importante» dans l’encouragement public de la culture, estime l'exécutif. Si le cadre légal actuel a permis de développer un:

«Positionnement fort, il importe de doter le canton d’outils de soutien modernes et adaptés à la durabilité sociale, économique et environnementale de la culture.»

