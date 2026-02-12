Jessica et Jacques Moretti à leur arrivée à Sion. Image: AFP

«Vous êtes des monstres!»: les familles confrontent les Moretti

Les deux gérants du Constellation ont été pris à partie par des proches de victimes à leur arrivée à Sion ce jeudi. L'action avait été prévue à l'avance suite à un appel sur les réseaux sociaux.

Plus de «Suisse»

Jessica Moretti, gérante du bar Le Constellation, est à nouveau interrogée ce jeudi à Sion. Sur place l'attendaient plusieurs proches de victimes de la tragédie du Nouvel An.

Comme l’écrit Blick , les familles avaient planifié cette action sur les réseaux sociaux. «Les parents doivent venir pour faire pression», peut-on lire dans un appel publié sur TikTok. Dans un autre message, il est indiqué que l’on souhaite confronter «La Moretti».

«Pas pour provoquer. Pas pour crier. Simplement pour qu’elle nous voie. Pour qu’elle regarde nos yeux et qu’à travers eux, elle voie les yeux de nos enfants» Un message diffusé sur les réseaux

Une tentative de coup de pied

Jeudi matin, des scènes houleuses sont survenues à l’arrivée des deux gérants. D’après Blick, plusieurs proches se sont précipités vers le couple et l’ont interpellé, les larmes aux yeux. «Vous avez tué nos enfants!», «Vous êtes des monstres!», ont-ils notamment crié. Selon 20 minutes, le frère d’une victime aurait également tenté de donner un coup de pied à Jessica Moretti.

Les deux gérants ne sont parvenus à entrer dans le bâtiment qu’avec l’aide d’un policier. Blick évoque d'ailleurs des dispositifs de sécurité insuffisants. Ce n’est qu’une fois les exploitants à l’intérieur que la place s’est progressivement vidée.

Christian Pidoux, le père d’une victime a déclaré à Blick que la confrontation avec les Moretti était «une affaire de cœur» et pas une question de publicité.

«Il s'agit de faire en sorte qu'aucun père ni aucune mère n'ait à enterrer son fils ou à se rendre à l'hôpital»

Christian Pidoux a perdu son fils Trystan dans l'incendie. Image: AFP

(dab/trad.jzs)