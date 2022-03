Nestlé conteste avoir subi une cyberattaque

Un groupe de hackers prétend avoir piraté puis publié sur internet des données appartenant à Nestlé, au cours de la nuit de mardi à mercredi. Selon la multinationale suisse, ces affirmations sont fausses.

Nestlé aurait été la cible de pirates informatiques. Le groupe de pirates informatiques Kelvinsecurity a publié un petit échantillon de données via Twitter et prétend s'être emparé de 10 giga-octets (Go) de données de la multinationale suisse.

La diffusion de ces déclarations via le compte Twitter «LatestAnonPress», qui, selon ses propres dires, appartient au collectif de pirates Anonymous, a attiré une grande attention. Une vérification est toutefois difficile, Anonymous étant un groupe décentralisé.

Aucune mesure nécessaire

Sauf que l'affirmation selon laquelle la première entreprise agroalimentaire du monde a été victime d'une cyberattaque et d'une fuite de données est dénuée de tout fondement, a rétorqué Nestlé dans une prise de position. Il s'agirait d'un cas survenu en février de cette année, lorsque des données de test et disponibles de toute façon publiquement ont été mises en ligne par erreur pendant une courte période.

Le cas a été rapidement examiné et il a été conclu qu'aucune autre mesure n'était nécessaire. «La cybersécurité est l'une de nos principales priorités», a ajouté Nestlé.

Des groupes de pirates avaient sonné la charge contre Nestlé suite à l'appel resté vain du président ukrainien Volodymyr Zelensky au numéro un mondial de l'alimentaire de quitter la Russie. Nestlé a déclaré avoir stoppé toutes les importations et exportations de Russie, sauf pour les produits de base. (mndl)