Christophe Darbellay, ministre valaisan de l'éducation. Keystone

Le Valais va interdire les téléphones dans ses écoles

Le smartphone sera banni des écoles valaisannes, annonce ce jeudi Christophe Darbellay. L'interdiction va s'appliquer pendant tout le temps passé dans l'enceinte des établissements.

Le Valais va interdire les téléphones mobiles dans toutes les écoles du canton, annonce le conseiller d'Etat en charge d'économie et de la formation, Christophe Darbellay, jeudi dans la presse. La mesure s'appliquera aussi pendant les pauses.

«Il est alarmant de voir combien d'enfants ont des difficultés d'apprentissage et de lecture dès leur plus jeune âge», estime Christophe Darbellay. dans un entretien diffusé par les journaux alémaniques du groupe Tamedia. Des discussions avec le corps médical et des études scientifiques l'ont également incité à agir.

L'interdiction des téléphones portables va s'appliquer pendant tout le temps passé dans l'enceinte de l'école, y compris les pauses et le temps de midi, précise le conseiller d'Etat valaisan. «Le chemin de l'école est de la responsabilité des parents». Le politicien du Centre du Valais romand conseille toutefois de convenir avec les enfants de règles claires concernant son utilisation.

Le conseiller d'Etat centriste estime que des règles uniformes dans tout le canton soulagent les enseignants et les parents. «La pression du groupe est élevée chez les enfants et les adolescents».

Cerveau beaucoup moins actif

Certes, les dernières recommandations des pédiatres français s'adressent surtout aux enfants de moins de six ans, mais Christophe Darbellay estime que les enfants plus âgés sont également affectés dans leur développement cognitif et social par une consommation excessive d'écrans:

«Les scanners cérébraux prouvent, par exemple, que le cerveau est beaucoup moins actif lorsqu'un enfant fixe son portable que lorsqu'il joue dehors»

Interrogé sur une possible réglementation à l'échelle nationale, l'élu valaisan estime que les questions d'organisation scolaire sont une compétence cantonale. Les cantons d'Argovie et de Nidwald ont également déjà décidé d'interdire les téléphones portables dans leurs écoles. (jzs/ats)