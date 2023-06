Ces entreprises suisses piratées par un nouveau gang de hackers russes

L'entreprise d'assurance ÖKK et l'exploitant de villages de vacances Landal, actifs en Suisse, confirment à watson une cyberattaque menée par le gang de pirates russes, les «Clop». D'autres firmes ont également été prises pour cibles.

Daniel Schurter Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Le gang de pirates russes dit les «Clop» a mis sa menace à exécution: sur le site des célèbres cybercriminels, de nombreux noms d'entreprises, parfois très connus, se sont affichés jeudi. Parmi elles: Shell, la plus grande entreprise mondiale de pétrole et de gaz naturel, mais aussi l'assurance maladie suisse ÖKK et l'exploitant de villages de vacances Landal, qui opère également dans notre pays.

A propos de «Clop»... Le gang de cybercriminels russes «Clop» est actif depuis février 2019. «Clop» a un site sur le Dark Web où il télécharge régulièrement des données d'entreprises qu'il a violées. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'attaques classiques par ransomware, au cours desquelles les pirates tentent de crypter les systèmes informatiques de leurs victimes avec un logiciel malveillant.



«Clop» a jusqu'à présent attaqué avec succès au moins 230 entreprises, selon des chercheurs en cybersécurité. source: London news | London Evening Standard

Jusqu'à présent, la fuite de données est restée limitée, comme le montrent les recherches de watson. Mais d'autres victimes devraient suivre.

Plusieurs nouveaux noms figurent sur le site du gang «Clop», situé sur le darknet. screenshot: watson

L'historique

La semaine dernière, le gang russophone avait annoncé via son site dans le darknet qu'il avait piraté des entreprises en masse grâce à une faille peu connue dans un outil de transfert de fichiers nommé MOVEit. Le gang de cybercriminels n'avait alors pas listé ses cibles, mais avait demandé aux personnes concernées qui utilisaient l'outil logiciel de prendre contact au plus tard le 14 juin 2023.

Comment ont-ils procédé? Les auteurs ont exploité des failles dans le logiciel MOVEit transfer pour voler secrètement des données sur les serveurs. Et maintenant, dans le cadre de l'attaque «hack and leak», ils menacent de publier les données sur le Darknet.

Ce que dit l'assureur

watson s'est renseigné auprès de l'assureur-maladie suisse ÖKK. L'entreprise grisonne confirme une cyberattaque de ce type en lien avec le logiciel de transfert de fichiers MOVEit transfer.

«Nous faisons partie des nombreux organismes présumés concernés. Notre système central contenant les données de santé n'est cependant pas concerné», explique Patrick Eisenhut, responsable de la communication chez ÖKK. Ce sont les données personnelles telles que le prénom et le nom qui sont concernées, précise-t-il.

«Nous ne voyons actuellement aucune raison de répondre à ces demandes» Patrick Eisenhut, responsable de la communication chez ÖKK

«Nous avons pris des mesures immédiates et travaillons avec des partenaires externes», explique encore Patrick Eisenhut. Les spécialistes en cybersécurité ont «déjà levé l'alerte» et la plateforme concernée a été remise en service.

Les organisations partenaires ont déjà été informées et examinent actuellement la possibilité d'informer directement les clients.

Selon la description trouvée sur son site Internet, ÖKK est une entreprise d'assurance active dans toute la Suisse avec 30 agences, qui compte environ 190 000 personnes privées au niveau de la clientèle, ainsi que 13 000 entreprises et institutions publiques. Le volume annuel des primes s'élève à 800 millions de francs. ÖKK emploie environ 490 collaborateurs et une quinzaine d'apprentis.

Que dit Landal ?

Interrogé par Watson, Simone Clemens, porte-parole des médias pour Landal GreenParks confirme que l'entreprise utilise le logiciel ciblé, MOVEit.

«Les cybercriminels ont également obtenu l'accès à Landal GreenParks et aux données de la clientèle. Nous ne savons pas s'ils ont réellement fait usage de cet accès.» Simone Clemens, porte-parole des médias pour Landal GreenParks.

Landal GreenParks est une entreprise touristique néerlandaise qui exploite une chaîne de parcs de vacances en Europe et propose également des hébergements en Suisse, au bord du lac des Quatre-Cantons et dans les Grisons.

Par mesure de précaution, l'autorité néerlandaise de protection des données (Autoriteit Persoonsgegevens) et les invités ont été informés. En outre, le serveur concerné a été immédiatement désactivé et reconfiguré «afin s’assurer que les personnes non autorisées ne puissent plus y accéder».

La porte-parole des médias développe:

«Les données personnelles qui pourraient avoir été volées n’incluent pas de mots de passe, d’informations financières, ou d'informations sur les réservations futures. Il s'agit des noms et des coordonnées d'environ 12 000 clients. Compte tenu de l'ampleur de ce piratage Moveit, nous pensons que davantage d’entreprises ont signalé ou signaleront ce piratage.»

Combien de victimes au total?

Cette donnée n'est pas encore connue. Des centaines d'entreprises et d'organisations dans le monde entier auraient utilisé le logiciel de transfert de fichiers MOVEit transfer.

Sur la page Darknet de «Clop», on trouve désormais quelques nouveaux noms, dont:

1st Source: une banque américaine.

une banque américaine. Datasite: fournisseur de cloud en Allemagne

fournisseur de cloud en Allemagne First national bankers bank: Etats-Unis

Etats-Unis Heidelberger druckmaschinen AG: Allemagne

Allemagne Landal greenparks: entreprise touristique de villages de vacances avec siège principal en Allemagne, également actif en Suisse

entreprise touristique de villages de vacances avec siège principal en Allemagne, également actif en Suisse Leggett & platt: fabricant de meubles américain

fabricant de meubles américain National student clearinghouse: organisation éducative américaine à but non lucratif

organisation éducative américaine à but non lucratif Putnam investments: l’entreprise américaine gère environ 165 milliards de dollars de clients actifs

l’entreprise américaine gère environ 165 milliards de dollars de clients actifs Shell: la multinationale pétrolière, dont le siège est à Londres, est active dans plus de 140 pays et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 180 milliards de dollars.

la multinationale pétrolière, dont le siège est à Londres, est active dans plus de 140 pays et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 180 milliards de dollars. UnitedHealthcare student resources: un assureur-maladie américain

un assureur-maladie américain University of Georgia: un établissement d'enseignement américain

Fuites massives

Comme le montre l'exemple de ÖKK, on peut se demander si ces organisations ont subi, elles aussi, d’importantes fuites de données. «Définitivement», dit l'expert suisse en sécurité informatique Marc Ruef.

«Ici, la topologie du réseau joue un rôle important: la façon dont le réseau est structuré, comment les transitions sont protégées par des pare-feu et où se trouve le composant attaqué. Toute entreprise qui a fait ses devoirs n'a pas facilité la tâche des attaquants.» Marc Ruef.

Il est très difficile d'évaluer l'ampleur et les conséquences de l'attaque de masse de «Clop». Un «exploiting» (exploitation de la faille) aurait commencé très tôt et aurait pris de nombreuses entreprises à contre-pied.

«La question centrale qui se pose est: dans quelle mesure les attaquants ont pu automatiser l'exploitation de la vulnérabilité et la collecte des données? Nous supposons que, surtout dans la phase initiale, les attaquants ont dû effectuer de nombreux accès manuels, ce qui a rendu la mise en œuvre des attaques plutôt lente.» Marc Ruef.

On reste sur le sujet? Copin comme cochon: les cyberattaques👇 Vidéo: watson