Une compagnie romande prisée des stars s’est fait pirater

«Les pirates ont récupéré plus de 1,5 To [téraoctets] d'e-mails d'entreprise et plus de 5 To de données personnelles. Il s'agit de toutes les informations sur tous les clients (passeports, photos, données et historique de paiement, date de naissance, téléphone, e-mail, où et avec qui ils voyagent). De plus, ils ont toutes les données du service du personnel (employeur, salaire, contrats, avantages sociaux, assurances, passeports et bien plus encore). Les pirates ont obtenu toutes les données de l'entreprise, ils ont piraté le réseau de l'entreprise et ont tout téléchargé dans tous les départements.»

source: darknet/ traduction watson