Les e-mails non sollicités doivent toujours s'accompagner de méfiance, même lorsqu'il s'agit de la Migros! Image: Keystone / Capture d'écran Facebook, montage watson

Cette nouvelle arnaque cible les clients de la Migros

Une nouvelle campagne de phishing vise les clients de Migros avec de fausses commandes coûteuses. Plusieurs indices permettent de repérer l’arnaque et d’éviter le piège.

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De nouvelles arnaques émergent presque tous les jours dans le monde. L'une d'elles, ciblant les clients de la Migros, n'a pas échappé à l'œil avisé de François Nanchen, alias «eCop François», connu sur les réseaux sociaux pour ses vidéos de prévention et de sensibilisation.

L'escroquerie ne consiste, cette fois, pas en une imitation de la plateforme de vente Migros Online, mais en la dissémination d'e-mails de phishing contenant de fausses confirmations de commandes pour divers produits.

Une vicieuse campagne de phishing

Les supposés paniers de commande, volontairement onéreux (plus de 700 francs) et contenant des produits variés allant du vin blanc au bœuf Wagyu en passant par des plateaux de fromages, ont pour but de déclencher un sentiment de panique chez les potentielles victimes, lesquelles s'empressent alors d'éviter une telle dépense.

De fait, les escrocs ont créé deux variantes dans leurs messages pour annuler ou modifier les commandes frauduleuses; l'une au moyen d'un lien caché derrière un bouton cliquable, l'autre par le biais d'un numéro de téléphone. Bien entendu, dans les deux cas, comme le résume François Nanchen dans un soupir:

«Y'aura une arnaque derrière»

La vidéo 👇 Vidéo: facebook

Comment éviter le piège?

De manière générale, un e-mail non sollicité provoquant un sentiment de panique et d'urgence à l'endroit d'une commande ou d'un paiement mystérieux constitue le premier indice. Les escrocs utilisent cette approche pour empêcher leurs victimes de raisonner calmement.

Ensuite, dans le cas des e-mails de phishing imitant la Migros, la charte graphique et la présentation générale des messages peuvent soulever des doutes. Enfin, il s'agira toujours de vérifier l'adresse e-mail de l'expéditeur, et non seulement son nom, lequel peut facilement être falsifié. En bref, comme le dit bien eCop François:

«Voilà, c'est tout, méfiez-vous. Ils m'énervent, ces escrocs»

(ysc)