Manifestation à Davos contre le WEF et Trump

Manif' à Davos contre le WEF et Trump

Samedi, un cortège d’environ 600 personnes a quitté Küblis (GR) pour se rendre au Forum économique mondial à Davos.
17.01.2026, 11:3017.01.2026, 11:40
epa12654987 A protester holds a placard reading &#039;World Social Forum&#039; during a demonstration of the collective &#039;Strike WEF&#039; before the annual meeting of the World Economic Forum (WE ...
Un manifestant brandit une pancarte sur laquelle on peut lire «Forum social mondial» lors d'une manifestation du collectif «Strike WEF» avant la réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Kueblis, en Suisse, le 17 janvier 2026.Keystone

Près de 600 manifestants ont quitté Küblis (GR) samedi pour se rendre au Forum économique mondial (WEF) de Davos. La participation du président américain Donald Trump à cette rencontre économique rend la contestation encore plus importante, selon une porte-parole.

Cela montre l'importance des manifestations contre le WEF, a déclaré Maeva Strub, porte-parole du collectif «Strike-WEF», à l'origine de la marche de protestation autorisée chaque année. Les décisions prises au WEF sont antidémocratiques, car elles sont prises sans tenir compte de la population et de ses intérêts.

Comment les Etats-Unis pourraient achever le régime iranien

Les manifestants réclament la fin du capitalisme et des guerres, qui accélèrent le dérèglement climatique, et militent pour une démocratisation de l'économie axée sur les besoins. La croissance du mouvement montre que ses revendications sont entendues.

L'année dernière, environ 400 personnes ont participé à la marche de protestation. La participation de Trump au WEF donne donc un élan supplémentaire à la protestation cette année. (dal/ats)

