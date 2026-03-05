Le chat a fini par être euthanasié (image d'illustration). Image: Shutterstock

Un chat envoie une Romande à l'hôpital: «C'était comme un pitbull»

Une Neuchâteloise a été agressée par un chat la semaine dernière à Corcelles. Elle a dû être hospitalisée pendant plusieurs jours. L'animal a quant à lui été euthanasié.

L'auteur d'une violente agression, mercredi dernier, sur les hauteurs de Corcelles (NE) était un chat.

Selon RTN, une Neuchâteloise a dû être hospitalisée après avoir été griffée et mordue par un félin agressif. Le vétérinaire cantonal a dès lors ordonné sa capture.

L'animal a fini par être euthanasié par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (Scav) en raison d'un soupçon de rage. N'étant pas pucé, son propriétaire n'a pas pu être retrouvé.

Auprès de RTN, le vétérinaire cantonal rappelle les règles en la matière:

«On ne peut pas importer un chat ou un chien en Suisse depuis l’Union européenne s’il n’est pas pucé, s’il n’a pas de passeport et s’il n’est pas vacciné contre la rage»

Craintes d'une «septicémie»

D'après RTN, la femme blessée a dû passer quatre jours à l'hôpital. Son mari explique qu'elle a ressenti de fortes douleurs suite aux morsures.

L'homme revient pour la radio sur le jour de l'agression. C'est la Sécurité urbaine de la ville de Neuchâtel qui est alors intervenue pour se saisir du chat. Il a été confié aux soins d'une SPA, puis euthanasié.

Le mari l'assure à RTN: avant sa capture, le félin se comportait «comme un pitbull»:

«Il ne lâchait pas le bras de mon épouse»

La Neuchâteloise a dû être opérée sous anesthésie complète en raison de la profondeur des morsures, les médecins craignant notamment «une septicémie». Elle a pu sortir de l'hôpital dimanche dernier, mais une nouvelle intervention chirurgicale «n’est pas exclue». (jzs)

