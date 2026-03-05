beau temps14°
DE | FR
burger
Suisse
Neuchâtel

Ce chat-pitbull a envoyé une Romande à l'hôpital

Une Neuchâteloise a passé quatre jours à l&#039;hôpital à cause d&#039;un chat (image d&#039;illustration)
Le chat a fini par être euthanasié (image d'illustration).Image: Shutterstock

Un chat envoie une Romande à l'hôpital: «C'était comme un pitbull»

Une Neuchâteloise a été agressée par un chat la semaine dernière à Corcelles. Elle a dû être hospitalisée pendant plusieurs jours. L'animal a quant à lui été euthanasié.
05.03.2026, 16:0205.03.2026, 16:02

L'auteur d'une violente agression, mercredi dernier, sur les hauteurs de Corcelles (NE) était un chat.

Selon RTN, une Neuchâteloise a dû être hospitalisée après avoir été griffée et mordue par un félin agressif. Le vétérinaire cantonal a dès lors ordonné sa capture.

Ces Romands n'auraient pas dû recueillir des chats sauvages

L'animal a fini par être euthanasié par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (Scav) en raison d'un soupçon de rage. N'étant pas pucé, son propriétaire n'a pas pu être retrouvé.

Auprès de RTN, le vétérinaire cantonal rappelle les règles en la matière:

«On ne peut pas importer un chat ou un chien en Suisse depuis l’Union européenne s’il n’est pas pucé, s’il n’a pas de passeport et s’il n’est pas vacciné contre la rage»

Craintes d'une «septicémie»

D'après RTN, la femme blessée a dû passer quatre jours à l'hôpital. Son mari explique qu'elle a ressenti de fortes douleurs suite aux morsures.

L'homme revient pour la radio sur le jour de l'agression. C'est la Sécurité urbaine de la ville de Neuchâtel qui est alors intervenue pour se saisir du chat. Il a été confié aux soins d'une SPA, puis euthanasié.

Les vétérinaires suisses veulent mettre fin au règne des chats libres

Le mari l'assure à RTN: avant sa capture, le félin se comportait «comme un pitbull»:

«Il ne lâchait pas le bras de mon épouse»

La Neuchâteloise a dû être opérée sous anesthésie complète en raison de la profondeur des morsures, les médecins craignant notamment «une septicémie». Elle a pu sortir de l'hôpital dimanche dernier, mais une nouvelle intervention chirurgicale «n’est pas exclue». (jzs)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
2
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
Thèmes
Ce labrador a failli finir en pâté pour chat
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Il s'agit d'une erreur»: Jumbo dérape dans la description d'un outil
Une houe de jardin vendue sur le site du célèbre magasin de bricolage de la Coop propose une fiche de produit contenant une phrase d’une étonnante obscénité en français. L’entreprise s’explique.
Ceux qui ont l’habitude de se promener sur la boutique en ligne de Jumbo sont sans doute déjà tombés sur une phrase un peu baroque, une tournure presque humoristique, un ton beaucoup trop enjoué ou une description carrément hors sujet.
L’article