Le phénotypage, ce nouvel outil d'analyse ADN pour élucider les crimes

Trouver la couleur des yeux, des cheveux ou de la peau d'un suspect en examinant un échantillon d'ADN, ça ressemble à de la science-fiction, mais c'est possible. Le Parlement suisse pourrait trancher.

Phénotypage. Derrière ce mot barbare se cache une technique d'analyse de l'ADN humain. Dans une enquête policière, en plus du sexe de l'auteur d'un crime, le phénotypage permettrait aussi de déceler la couleur des yeux, des cheveux et de la peau, ainsi que l'origine et l'âge.

Le processus, jusqu'à ce que les limiers suisses puissent utiliser pareille technologie, prendra encore du temps. Lundi, un premier feu vert a été donné par la Commission de politique de sécurité de Conseil national …