Le festival met également en garde contre les arnaques et fraudes et conseille d'acheter les billets exclusivement dans les points de vente cités ci-dessus. Paléo rappelle également qu'une bourse aux billets pour échanger ses tickets avec d'autres festivaliers sera proposée.

Une période d'échange pour les bons «flex» est prévue un peu plus tôt, du 13 au 19 mars. Pour rappel, ces bons ont été vendus en décembre dernier lors de la «billetterie de Noël» de Paléo et ont déjà été écoulés.

La vente des billets et abonnements aura lieu dès le mercredi 20 mars 2024, à midi pile . Plusieurs points de vente en ligne et physique existent:

Pourquoi la Suisse a de bonnes chances de gagner l'Eurovision

The Code, la chanson suisse pour le concours Eurovision, a le vent en poupe auprès des agences de paris et se trouve en quatrième position. Les signes avant-coureurs sont excellents et on peut s'attendre à un show spectaculaire sur scène à Malmö.

Après sa sortie jeudi 29 février, The Code de Nemo trônait à la 10e place des bureaux des paris (Odds ESC 2024). Depuis, la chanson n'a cessé de monter dans les rangs, atteignant ce lundi soir la 4e place derrière la Croatie, l'Ukraine et l'Italie. Et ça ne s'arrête pas là. De toutes les chansons de la deuxième demi-finale, où la participation à la finale est également en jeu pour Nemo, c'est la chanson suisse qui est la mieux notée. Les réactions internationales sont très positives.