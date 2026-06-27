On a comparé ces neuf crèmes solaires et voici notre préférée

Cette fois-ci, ça y'est! Les beaux jours sont officiellement de retour et, avec eux, le soleil et la crème solaire à appliquer en quantités industrielles, partout et tout le temps. On en a testé neuf disponibles dans la grande distribution suisse pour que vous puissiez faire votre choix en toute connaissance de cause.

Plus de «Suisse»

C'est un mantra non négociable:

«Cet été, de crème solaire, vous vous tartinerez»

Non seulement nous avons toutes et tous été largement briefés sur les dangers de l'exposition au soleil sans protection, mais en plus, la crème solaire est un produit désormais très agréable à intégrer au quotidien. Formules plus légères, propriétés nourrissantes et hydratantes, parfums délicieux, textures liquides, en mousse, en stick, en gelée, en lait... Vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas trouver la vôtre.



CeraVe Invisible Protection Solaire Hydratante

Protection: SPF 50+

Prix: CHF 13.95 les 75ml chez Manor

Texture: 5/10

Parfum: 4/10

Notre avis complètement subjectif: Une crème solaire de grande qualité, de celles qui ne font pas semblant d'être gentilles ni ne s'embarrassent de fioritures. Très épaisse et très hydratante, sans odeur, elle convaincra les maniaques de la protection solaire et adeptes de produits dermatologiques.



Nuxe Sun SPF 30 Spray Solaire Délicieux

Protection: SPF 30

Prix: CHF 33.95 les 150ml chez Manor

Texture: 8/10

Parfum: 10/10

Notre avis complètement subjectif: Quand on parle de fioritures, les fans de Nuxe et de son parfum emblématique et hyper floral adoreront ce spray solaire. Ceux qui sont moins fans des crèmes solaires parfumées, en revanche, passeront leur chemin.

Beauty of Joseon Relief Sun Aqua Fresh Rice + B5

Protection: SPF 50+

Prix: CHF 14.95 les 50ml chez Manor

Texture: 8/10

Parfum: 1/10

Notre avis complètement subjectif: Avis aux adeptes de k-beauty! Obsession de la protection du soleil oblige, la crème solaire fait partie intégrante de la routine des Coréens. Celle de la marque Beauty of Joseon, importée directement de Corée du Sud, est d'une texture fondante et très agréable. On est par contre nettement moins fan de l'odeur, qui rappelle un peu les produits de grand-maman des années 60.

NIVEA Protect & Moisture

Protection: SPF 50

Prix: CHF 15.50 les 200ml chez Migros

Texture: 8/10

Parfum: 8/10

Notre avis complètement subjectif: Un classique indémodable, nourrissant, facile à appliquer et dont le parfum rappelle l'enfance et l'été en famille.

Rituals Mousse Solaire

Protection: SPF 50

Prix: CHF 23.95 les 200ml chez Manor

Texture: 10/10

Parfum: 9/10

Notre avis complètement subjectif: Pour tous ceux qui, comme moi, n'avaient jamais tenté de mousse solaire, c'est absolument ludique. Et non seulement c'est amusant, mais c'est aussi pratique et facile à appliquer. Comme pour la marque Nuxe citée plus haut, il faut aimer ici l'odeur très caractéristique des produits de Rituals, au caractère bien particulier.

Rituals Sun Stick

Protection: SPF 50+

Prix: CHF 21.95 le stick de 20gr chez Manor

Texture: 3/10

Parfum: 9/10

Notre avis complètement subjectif: Certainement la crème solaire la moins classique du test. En gros, ça passe ou ça casse. Les adeptes apprécieront le côté hyper pratique du format stick, à glisser partout sans réfléchir, jusque dans sa trousse de toilette dans l'avion (c'est un format solide). Les inconditionnels de la crème liquide facile à appliquer dans chaque recoin, en revanche, seront peut-être moins faciles à convaincre.



Sun Look Protect Sun Milk

Protection: SPF 50

Prix: CHF 9.50 les 200ml chez Migros

Texture: 7/10

Parfum: 7/10

Notre avis complètement subjectif: Un peu à l'instar de la crème solaire Nivea, l'odeur de ce lait Sun Look de Migros rappelle l'enfance. On adore.

Lait solaire Prix Garantie

Protection: SPF 50

Prix: CHF 5.50 les 250ml chez Coop

Texture: 2/10

Parfum: 8/10

Notre avis complètement subjectif: Même chose du côté de sa rivale chez Coop, qui a également pour mérite d'être la moins chère de notre test. A ce prix-là, plus aucun a priori à avoir pour se l'étaler par litres entiers sur la peau - ni à la prêter à son conjoint pour qu'il se tartine les orteils avec votre crème de princesse parfumée. D’ailleurs, c’est un peu ce qui risque de vous arriver: ultra coulante, elle jaillit du tube par litres entiers. Pas franchement pratique.

Sundance Lait solaire

Protection: SPF 50

Prix: CHF 5.95 les 200ml chez Manor

Texture: 7/10

Parfum: 7/10

Notre avis complètement subjectif: Une excellente crème solaire qualité/prix, qui se distingue également des tubes hors de prix. Facile à appliquer et d'un parfum à la fois doux et neutre, c'est l'une des préférées de notre panel. Elle aura aussi l'avantage de convenir à toute la famille.

N'oubliez pas non plus vos lunettes de soleil! Sauf à l'intérieur... Vidéo: watson