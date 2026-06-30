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La RTS déplace Jennifer Covo, Valentin Emery et Philippe Revaz

La RTS fait de gros changements à la tête de ses émissions TV
Jennifer Covo présentera le 19h30 de la RTS en semaine et Valentin Emery les éditions du week-end. Image: rts

Gros changements à la RTS pour la rentrée

La RTS annonce de nombreux changements la tête de ses émissions TV. Le 19h30 change notamment de visage.
30.06.2026, 15:1330.06.2026, 15:26

La RTS remanie la présentation de ses principales émissions d'information, annonce-t-elle dans un communiqué. Dès la rentrée d'août, Jennifer Covo deviendra le nouveau visage du 19h30 en semaine, tandis que Philippe Revaz rejoindra le magazine Mise au point. Le journaliste Valentin Emery héritera, lui, des éditions du week-end.

Après sept ans à la tête du principal journal télévisé romand, Philippe Revaz a souhaité tourner la page pour renouer avec le reportage et l'investigation. Sa dernière présentation du 19h30 est prévue le 9 juillet. Dès la rentrée, il intégrera l'équipe de Mise au point, où il alternera avec Sébastien Faure et Catherine Sommer.

De nombreux articles bidon publiés ces derniers temps sur internet mettent en scène le présentateur du 19h30 Philippe Revaz (archives).
Philippe Revaz rejoint l’émission Mise au pointKeystone

C'est Jennifer Covo qui lui succédera du lundi au jeudi à partir du 17 août. Journaliste à la RTS depuis seize ans, elle présentait jusqu'ici les éditions du week-end du 19h30 ainsi que le 12h45. Elle avait fait ses débuts à la présentation du journal télévisé en 2015.

La RTS va quitter cet emblématique bâtiment lausannois

Les éditions du vendredi au dimanche, ainsi que les 12h45 du week-end, seront désormais confiées à Valentin Emery. Actuellement à la présentation de Forum sur RTS Première, le journaliste genevois rejoint ainsi le principal rendez-vous d'information télévisé du média public.

La RTS en tête

Pour Pierre-Olivier Volet, rédacteur en chef de l'information, ces nominations permettent de combiner «expérience et innovation» afin de préserver la qualité de l'information et les excellentes audiences des émissions.

En 2025, le 19h30 réunissait en moyenne 66% des téléspectateurs présents devant leur télévision sur cette tranche horaire, tandis que Mise au point affichait une part de marché de 43%, des performances qui placent la RTS en tête face à la concurrence.

(hun avec comm)

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