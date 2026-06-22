La RTS va quitter cet emblématique bâtiment lausannois
Une page se tourne pour la RTS à Lausanne. Le 29 juin prochain, après le bulletin d'information de midi, elle cessera d'émettre depuis la Maison de la radio, à la Sallaz.
Lieu historique du paysage médiatique romand, le bâtiment avait été inauguré en 1935, rappelle le média public dans un communiqué. L'émission Forum retracera «les 91 ans de passionnante aventure médiatique de cet emplacement incontournable» le 28 juin dès 18 heures.
Dans la matinée du 29 juin, la Matinale de la RTS poursuivra l'adieu avant la fermeture définitive des micros à midi. Le Journal de 12h30 marquera ensuite le passage de l’information au site de production de Lausanne-Ecublens, sur le campus de l'EPFL, d’où sont déjà émises toutes les autres émissions radio et qui accueillera fin 2026 l’actualité télévisée. (jzs avec comm)