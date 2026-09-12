Le chou vaudois va disparaître de la saucisse aux choux...

Le chou des saucisses aux choux ne sera plus vaudois

Le chou produit en terres vaudoises va disparaître de la saucisse qui accompagne le mythique papet vaudois. Si le goût ne devrait pas changer, il y aura un dégât d'image, prévient Vaud Promotion.

Plus de «Suisse»

Dans le canton de Vaud, on ne plaisante pas avec la saucisse aux choux. Celle-ci entre dans la composition du fameux papet, le plat «national» vaudois, devenu un symbole de l'indépendance du canton face à Berne. Chaque année, le papet est même distribué gratuitement le 24 janvier par GastroVaud dans 11 villes du canton.

Seulement voilà, comme le rapporte 24 heures, il est devenu bien trop compliqué d'ajouter du chou vaudois à cette saucisse cantonale. Le quotidien romand a contacté les deux derniers maraîchers qui fournissaient des choux aux producteurs de la saucisse. Résultat, ils ont abandonné. Dans 24 heures, l'un d'eux déclare:

«Cette activité n'était plus vraiment rentable»

Son concurrent ajoute:

«Presser, cuire et pasteuriser les choux demande beaucoup de main-d’œuvre»

Une fois les stocks épuisés, le chou vaudois va donc disparaître de la saucisse à la faveur de légumes provenant d'autres exploitations du pays. Du moins on l'espère, étant donné que la loi et les appellations n'obligent pas à ajouter du chou helvétique dans la saucisse aux choux.

Un prix d'or

L'autre problème, c'est que le chou est carrément devenu l'ingrédient le plus cher de la saucisse, explique 24 heures. Le légume, qui compose environ un tiers de la saucisse vaudoise, est devenu l'ingrédient le plus cher qui la compose. Boucher à Vevey et membre du comité de l'Association charcuterie vaudois IGP, Armand Study explique:

«On est autour de 5 francs le kilo, contre 4 francs environ pour la viande et le lard, en général de la parure de poitrine»

Un label va tomber

Le problème va avoir des conséquences sur les différents labels accordés à la saucisse aux choux. Les producteurs se sont engagés à abandonner la mention «Vaud certifié d’ici», décernée par Vaud Promotion.

Quant à l'indication géographique protégée (IGP), celle-ci n'est pas concernée. Il est en effet indiqué dans le cahier des charges de l'IGP que la viande doit provenir de porc suisse (et non vaudois), et n'indique rien concernant les choux, rapporte 24 heures.

Vaud Promotion tente de trouver un maraîcher vaudois capable de prendre le relais. Et en attendant, le 24 janvier, vous croquerez peut-être pour la dernière fois dans une saucisse aux choux vaudois. (joe)