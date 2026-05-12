La Suissesse Veronica Fusaro ne fait malheureusement pas partie des favorites de l’ESC 2026 à Vienne avec sa chanson «Alice». Image: keystone

Voici les chances de victoire de la Suisse à l’Eurovision

Le 70e Concours Eurovision de la chanson se déroulera du 12 au 16 mai à la Stadthalle de Vienne. Grand favori cette année: la Finlande, avec la chanson «Liekinheitin» interprétée par Linda Lampenius et Pete Parkkonen.

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A quelques jours du 70e Eurovision à Vienne, les chances d’une quatrième victoire suisse après Lys Assia, Céline Dion et Nemo semblent très faibles. C’est en tout cas ce que suggèrent les cotes internationales analysées par eurovisionworld.com.

Selon les estimations des quinze sociétés de paris prises en compte, Veronica Fusaro n’aurait quasiment aucune chance de décrocher le trophée avec «Alice». Sa probabilité de victoire est actuellement estimée à seulement 0,3%, ce qui la place au 22e rang ex aequo sur les 35 pays participants.

Le grand favori est actuellement la Finlande, avec une probabilité de victoire supérieure à 37%. Grâce à leur chanson «Liekinheitin», qui signifie « lance-flammes», le duo Linda Lampenius et Pete Parkkonen devance nettement la Grèce, le Danemark et la France.

Le pays hôte et tenant du titre, l’Autriche, représentée par Cosmo avec la chanson «Tanzschein», semble lui aussi quasiment hors course, tout comme la Suisse. Les bookmakers ne lui accordent que 0,2% de chances de victoire. Le tableau est également sombre pour l’Allemagne: Sarah Engels et son titre «Fire» affichent exactement les mêmes probabilités de victoire que Veronica Fusaro, soit 0,3%.

Ces dernières semaines, les tendances ont relativement peu évolué. Début mars déjà, la Grèce, initialement presque au même niveau que la Finlande, avait fortement chuté dans les pronostics. Aujourd’hui, Akylas remonte toutefois à la deuxième place avec sa chanson «Ferto» et une probabilité de victoire d’environ 13%. Malte a également récemment gagné du terrain grâce à «Bella» de Aidan.

Les cotes des bookmakers ne déterminent évidemment pas le résultat du concours, mais elles sont considérées comme un baromètre d’ambiance relativement fiable. Elles reflètent les pays considérés comme favoris ou outsiders et donnent une indication du niveau de confiance international accordé à chaque prestation.

(traduit et adapté par mbr)

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