«C’est effrayant, mais magnifique»: Veronica Fusaro surprend

Les premières images de la mise en scène de la chanson Alice ont suscité de nombreuses réactions sur le web Eurovision

La mise en scène de la Suisse pour l'eurovision est «terrifiante»

Les premières images de Veronica Fusaro et de ses concurrents sur la scène de l'Eurovision à Vienne sont apparues. Florilège de réactions.

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«Mon Dieu, ils ont vraiment pris la chanson au sérieux», s'étonne un fan de l'Eurovision à la vue des premières photos des répétitions de Veronica Fusaro sur la grande scène à Vienne. Il faut dire que la mise en scène est originale (ça dépend si vous aimez le dark ou non). On y voit la Suissesse habillée de noir, guitare en bandoulière, tirée ou retenue par des cordes rouges.

«On sait que la chanson traite d'une relation malsaine, mais là, visuellement c'est assez terrifiant et un peu sanglant» William Lee Adam, fondateur du Wiwibloggs

Alors que certains fans trouvent les premières images trop sombres avec «des airs d'Halloween», la plupart louent l'originalité de la mise en scène.

«On dirait que tous les pays font de leur mieux pour impressionner le public et les jurys, et la Suisse ne fait pas exception. Super chanson, superbe voix, les images sont magnifiques. Je suis presque sûr que Veronica va prendre sa revanche pour Zoë Më !» Un fan macédonien

Des cordes rouges et un décor assez "dark" pour la chanson Alice à Vienne le 5 mai 2026 eurovision

Lucy, une fan du concours interrogée par William Lee Adam, fondateur du Wiwibloggs, explique qu'elle attendait la mise en scène de la chanson Alice avec impatience.

«Je n'avais aucune idée de la manière dont la Suisse allait mettre en scène cette chanson qui parle d'un sujet difficile, en voyant les premières images, je me suis dit: wahou, c'est effrayant, mais aussi magnifique» Lucy, commentaire sur Wiwiblogs

Veronica Fusaro semble se débattre des cordes qui la retiennent eurovision

Une opinion partagée par Ruxy qui imaginait la chanson comme une simple balade rock, mais qui en prêtant attention aux paroles, s'est rendue compte que le message sur la maltraitance des femmes «était assez poignant».

Que pensez-vous de la mise en scène de la chanson Alice de Veronica Fusaro? So far so good, jusqu'ici c'est plutôt pas mal. Des cordes rouges, un look trop metal et trop dark pour moi, je ne suis pas fan. Je n'ai toujours pas d'avis à partager, mais j'aime faire les sondages. Voter Au total, 15 personnes ont participé à ce sondage.

«La Suisse est tellement douée pour la mise en scène depuis plusieurs années, ils savent ce qui pourrait plaire au jury» William Lee Adam, fondateur du Wiwibloggs

Il faut rappeler que la chanson Alice traite des violences faites aux femmes, elle avait expliqué dans les colonnes de watson que c'était une thématique qui constituait une préoccupation constante à ses yeux👇🏽.

A la question, la chanson Alice pourrait-elle se qualifier pour la finale du concours diffusé le 16 mai? La plupart des commentaires sont enthousiastes. Réponse à la seconde demi-finale le jeudi 14 mai.