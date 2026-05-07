«C’est effrayant, mais magnifique»: Veronica Fusaro surprend

La mise en scène de la Suisse pour l'eurovision est «terrifiante»
«Mon Dieu, ils ont vraiment pris la chanson au sérieux», s'étonne un fan de l'Eurovision à la vue des premières photos des répétitions de Veronica Fusaro sur la grande scène à Vienne. Il faut dire que la mise en scène est originale (ça dépend si vous aimez le dark ou non). On y voit la Suissesse habillée de noir, guitare en bandoulière, tirée ou retenue par des cordes rouges.
Alors que certains fans trouvent les premières images trop sombres avec «des airs d'Halloween», la plupart louent l'originalité de la mise en scène.
Lucy, une fan du concours interrogée par William Lee Adam, fondateur du Wiwibloggs, explique qu'elle attendait la mise en scène de la chanson Alice avec impatience.
Une opinion partagée par Ruxy qui imaginait la chanson comme une simple balade rock, mais qui en prêtant attention aux paroles, s'est rendue compte que le message sur la maltraitance des femmes «était assez poignant».
Il faut rappeler que la chanson Alice traite des violences faites aux femmes, elle avait expliqué dans les colonnes de watson que c'était une thématique qui constituait une préoccupation constante à ses yeux👇🏽.
A la question, la chanson Alice pourrait-elle se qualifier pour la finale du concours diffusé le 16 mai? La plupart des commentaires sont enthousiastes. Réponse à la seconde demi-finale le jeudi 14 mai.