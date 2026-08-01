Pas de bras, pas de cervelas. image: watson

55 vérités drôles et dérangeantes sur le cervelas

Il hante les frigos. Il est l'arme fatale des randonneurs suisses. Et pourtant, il est mal connu. Voici 55 raisons qui font du cervelas la star de notre beau pays.

Plus de «Suisse»

Joyeux 1er août, tout le monde! Pour célébrer tout en douceur, on a tenu à disséquer l'un des symboles forts du pays. Hé oui, le cervelas est LE signe de ralliement des Suisses. Pour nombre d'entre nous, on l'a connu avant les Babybels (mais après le thé froid Migros).

En ce qui me concerne, je les trempais dans mes Chocapics (ce combo bat celui du Gruyère à la confiture, figurez-vous). Si on est honnête, ce boudin luisant est un incontournable des frigos helvétiques, car:

C'est la plus sexy des saucisses. Elle met toutes les régions de Suisse d'accord. Elle est inscrite au Patrimoine Culinaire Suisse. Tout comme la saucisse argovienne du dimanche et le Bauernschüblig. Son petit surnom, c'est la Saucisse nationale. C'est dire. On peut l'écrire avec S ou avec T à la fin, et ça n'en change pas le goût. Vous pouvez aussi l'écrire zervelat, mais vous finirez en enfer. C'est la star des camps de scouts. Comme Sydney Sweeney, elle a de «good gènes» (voici l'article qu'il faut lire si vous n'avez pas la réf '). Elle est légèrement courbée, environ 10 centimètres de long, et 4 centimètres d’épaisseur. Cette saucisse est encore meilleure quand on la passe au feu. Il faut l'embrocher sans pitié. Il faut la taillader au bout pour plus de plaisir. Sous les crépitements, elle se gonfle tendrement. Il faut la passer sur la braise, et pas directement dans les flammes, bande d'ignorants. Elle se dilate aux extrémités si vous l'avez bien préparée. Et elle finit par se faire retrousser le bout en étoile, comme une peau de banane. Quand on rentre chez soi après avoir grillé un cervelas, les cheveux puent pendant des jours.

Même après la douche. C'est un signe de ralliement. Vous connaissez ou vous ne connaissez pas, il n'y a pas d'entre-deux. Sa couleur est quand même chelou. C'est comme si une saucisse de veau avait copulé avec une merguez. Son aspect est franchement zarbi. C'est tout luisant. Il faut lui retirer la peau pour que ce soit politiquement mangeable. Des gens n'enlèvent pas la peau, et ça, c'est perturbant. On ne vous parle pas du contenu. Il est très perturbant. D'ailleurs, ses ingrédients restent un grand mystère. Le mythe veut qu'il renferme des poumons, du coeur, des yeux et divers abats. On nous dit dans l'oreillette que c'est en «fait de la viande de boeuf et de porc, du lard blanc, de la couenne et de l'eau glacée ainsi que des épices». Nous dit le site suisseromande.com Le tout «saucissonné dans un boyau naturel». Mais c'est comme le foie gras ou le Jerry Springer Show, on évite de réfléchir au process. On ouvre juste la bouche. Une théorie du complot existe: son nom proviendrait du mot latin «cerebellum», ce qui veut dire «cerveau» ou «cervelle» en français.

On vous laisse en déduire ce que vous voulez. N'en déplaise aux anti-wokes, il existe des cervelas végétariens et végétaliens, composés d'ingrédients tels que du blanc d'œuf, du tofu, des haricots ou des protéines de blé. C'est l'une des saucisses les plus vendues en Suisse. Elle se bat dans le ranking avec la Bratwurst. On ne sait pas trop comment elle née. Il se raconte des histoires. Au 16e siècle existait une saucisse de porc qui pourrait bien être l'ancêtre de notre cervelas. Au 18e, elle devient la «saucisse du pauvre». Celle-ci est alors connue sous le nom de Proletenfilet («steak d'ouvrier»). Le cervelas a même déclenché une «Guerre des saucisses» à Bâle en 1890, «lorsque les bouchers décident collectivement d'augmenter de 30% le prix» Il est donc dangereux. Si on mettait bout à bout tous les cervelas vendus en une année, on pourrait faire le tour du lac Léman, dit Chat GPT. Nous, on dit que ça fait trois fois le tour. En 2008, la Suisse a failli être privée de cervelas à cause d'une crise. L'Union européenne avait interdit d'importer des boyaux de boeufs brésiliens, qui servent d'enveloppe au précieux. Tous les Suisses se sont retournés comme un seul boyau. Ils ont crié: «Sauvons le cervelas!» L'interdiction d'importer des boyaux de boeufs brésiliens a été levée, et le pays a été sauvé. La Suisse moderne était née (véridique). Depuis, les Helvètes comparent chaque année leurs rondelles dans un concours du meilleur cervelas. Y a rien de meilleur au monde qu'une salade cervelas-fromage-oignons-tomates-concombre, mais vous n'êtes pas prêts pour ce débat.

Bref, tant que y a du cervelas, y a de la vie. Fêtez bien, et prenez soin de vos rondelles.

Pour vous récompenser, des cervelas sous toutes leurs formes: