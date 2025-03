Le cervelas: c'est parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans que c'est bon.

La Suisse cherche le roi des cervelas

Le Swiss Cervelas Summit s'est ouvert ce jeudi et il rassemble plus d'une centaine de bouchers suisses.

Qui l'eût cru; l'un des piliers du patrimoine culinaire de la Suisse a droit à son challenge. En effet, la deuxième édition du concours Swiss Cervelas Summit a débuté ce jeudi dans le district de la Broye-Vully, nous apprend le média La Liberté. Et c'est en Argovie, à Hornussen, que la nappe sera déroulée ce vendredi, pour des résultats attendus le 7 avril.

Le thème du concours vous étonne? Pas tant que cela, précise La Liberté, si l'on considère que l’organisatrice de l’événement est la même qui a mis sur pied le Mondial du Chasselas, c'est-à-dire l’entreprise GWS.

Capture d'écran de la tête du site web du Swiss Cervelas Summit.

Le concours a de plus en plus de succès, puisque cette année, ce sont pas moins de 128 bouchers de toute la Suisse qui s'affrontent à coups de rondelles, contre 114 en 2024.

Pour sa première matinée, le défi s'est tenu dans le domaine viticole des Marnes à Constantine. Les membres du jury ont dû déployer leurs papilles dans une dégustation à l’aveugle comprenant «sept cervelas froids et sept cervelas chauffés au préalable à la vapeur». Vaut mieux que leur estomac soit d'attaque, puisque...

«...une septantaine de saucisses sont servies ce jeudi et une cinquantaine vendredi, lors de la deuxième journée de dégustation.» La Liberté

Evidemment, n'est pas cervelas de qualité qui veut; une liste de six critères permettra de départager les produits. Ceux-ci doivent avant tout contenter les sens, et séduire le jury par leur aspect. Les produits doivent en outre s'aligner sur les standards de fabrication (en termes d'hygiène et d'éthique), même si la composition du cervelas n’est pas strictement réglementée, précise La Liberté.

C'est bien beau tout ça. Mais au final, c'est quoi, le cervelas idéal?

«Il doit avoir une texture fine avec une chair rosée. Il affiche un joli brun doré, il doit être ferme, fumé et délicatement salé» L’entreprise GWS, interviewée par La Liberté.

Bref, rendez-vous le 7 avril pour savoir qui est le roi de la saucisse la plus festive de Suisse.

