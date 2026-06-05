Zurich accueille le fils de Trump avec une curieuse insulte

Le fils aîné du président américain s’est rendu en Suisse pour participer à une conférence économique exclusive. L’accueil qui lui a été réservé a été tout sauf chaleureux.

Donald Trump Jr. s'est éloigné précipitamment du public comme s'il était poursuivi. Image: chmedia

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Une scène sans doute possible uniquement en Suisse: tandis que des agents américains sécurisent les abords de l’hôtel Mandarin Oriental Savoy à Zurich et que des véhicules blindés bordent la Poststrasse, une policière municipale apparaît soudainement. Avec le plus grand calme, elle contrôle l’horodateur situé devant l’entrée de l’hôtel et examine les lourdes limousines. Un premier message adressé à Donald Trump Jr.: ici, même les fils de président n’ont pas le droit de se garer n’importe où.

Au départ, tout laisse pourtant présager une arrivée en grande pompe. En cet après-midi de jeudi, l’agitation est inhabituelle autour de l’hôtel. Des hommes en costume noir, oreillette à l’oreille, entrent et sortent sans cesse, tandis que les effectifs de sécurité continuent d’augmenter. «Je vais finir par me faire embarquer», plaisantent quelques adolescents en observant la présence des agents.

Trump Jr. monte dans une Toyota plutôt que dans une BMW

Plus l’heure de la première apparition du fils Trump approche, plus la foule se densifie devant l’hôtel. Ce n’est qu’à 15 heures 39 — avec plus d’une demi-heure de retard et sous les objectifs de dizaines de téléphones portables — que «Don Jr.» surgit enfin du Savoy avec son épouse, courant sous la pluie qui commence à tomber.

Mais il n’y a même pas le temps d’ouvrir les parapluies: en quelques secondes, le couple disparaît derrière les vitres teintées d’une Toyota grise, escortée par un convoi de motards de la police municipale et par une imposante BMW noire des autorités fédérales. Les curieux, qui s’attendaient sans doute à un grand spectacle dans le style de son père, repartent avec une certaine déception.

Des policiers partout: les autorités ne voulaient prendre aucun risque lors de la visite de Trump. Image: chmedia

Il faut dire que cela n’avait rien de surprenant. Donald Trump Jr. n’est pas venu en Suisse comme représentant de la politique de son célèbre père, mais en tant qu’Executive Vice President de la Trump Organization. A ce titre, il figurait parmi les 70 invités du «Global Economic Roundtable» organisé par la Davos Lodge.

En début d’après-midi, de plus en plus de personnes s’arrêtent également devant le Zunfthaus zur Saffran, où se déroule l'évènement. Après avoir quitté l’hôtel, il doit y arriver d’un instant à l’autre. La police a installé des rubans de sécurité de part et d’autre de l’entrée. Plusieurs véhicules de police sont stationnés dans le secteur.

La police a bouclé l'entrée autour du centre qui accueillait la conférence. Image: chmedia

«Que se passe-t-il ici?», demande une touriste allemande qui découvre Zurich avec une amie. D’autres passants s’interrogent à leur tour: un Américain âgé, un couple canadien. Le petit groupe de journalistes massé derrière les barrières sert désormais de bureau de renseignements improvisé. «Quelqu’un de connu doit arriver?», demande un groupe d’adolescents. Leurs téléphones sont déjà levés pour filmer le convoi attendu.

Trump aurait agi autrement à Zurich

La plupart des personnes réagissent avec une certaine réserve lorsqu’elles apprennent l’identité de l’invité vedette. «On reste pour lui?» — «Non», décident rapidement deux jeunes avant de poursuivre leur chemin. Certains touristes américains semblent, eux, ravis de l’arrivée du fils du président. «Waouh, vraiment? Trump Jr. est ici?», demandent-ils. Quelques habitants du quartier se montrent moins enthousiastes. De l’autre côté de la Limmat, deux affiches ont été accrochées à une fenêtre. Sur l’une d’elles, on peut lire: «Go Home, you Grüsel» (mot difficilement traduisible: il évoque un «enfant visiblement sale, qui joue avec de la boue ou des excréments», un crasseux ou «un exhibitionniste, pédophile», selon le traducteur de dialecte berndeutsch.ch.

La seconde est déjà à moitié tombée du rebord de la fenêtre sous l’effet du vent et de la pluie.

Deux affiches d'opposants à la visite de Trump sont accrochées. Image: chmedia

Trump Jr. ne semble pas se laisser perturber par cette modeste protestation. Contrairement à son père, il ne cherche pas davantage à attirer l’attention des personnes qui l’attendent. Bien au contraire: lorsque la Toyota arrive, le fils du président disparaît derrière la porte vitrée occultée après à peine cinq secondes. Il ne répond à aucune question. Durant les quelque 20 mètres séparant la voiture de l’entrée, il ne se retourne même pas pour saluer la foule.

Trump père, aussi impopulaire soit-il, aurait probablement réagi autrement. Connu pour son goût de la mise en scène, il prend généralement le temps de s’adresser aux médias, quitte parfois à les insulter. Son fils, en revanche, a littéralement laissé journalistes et curieux sous la pluie.

Peu après, la foule se disperse également à cet endroit et la police retire les rubalises. Une femme traverse à vélo la zone à nouveau accessible. Arrivée devant l’entrée du bâtiment, elle ralentit et crie: «Fuck Trump, Fuck Trump, Fuck Trump», avec une telle véhémence qu’elle manque de passer par-dessus son guidon. (trad. hun)