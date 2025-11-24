pluie modérée
Des bijoux volés découverts à la douane dans une miche de pain

Il se passe de drôles de trucs avec les miches de pain à la douane suisse

Un contrôle routier banal a permis de découvrir des bijoux volés cachés dans du pain, révélant un stratagème utilisé après un cambriolage dans le canton de Zurich.
24.11.2025, 12:1524.11.2025, 12:15

Des bijoux très probablement issus d'un cambriolage dans le canton de Zurich ont été saisis à la douane de Sankt Margrethen (SG). Une partie du butin était cachée dans une miche de pain.

Les bijoux ont été trouvés mercredi dernier lors du contrôle d'un véhicule immatriculé en France, précise lundi l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Le conducteur et le passager sont tous deux des ressortissants roumains.

Des bijoux volés découverts à la douane dans une miche de pain.
Image: douanes suisses

Les agents ont trouvé dans le compartiment moteur et dans l’habitacle du véhicule divers bijoux, des montres ainsi qu’un «Vreneli» en or: certains objets avait été dissimulés dans un pain. Selon les premières vérifications, le butin est lié à un cambriolage commis dans le canton de Zurich.

Des bijoux volés découverts à la douane dans une miche de pain.
Image: douanes suisses

Le conducteur et son passager, ainsi que les objets présumés volés ont été remis à la police cantonale de Saint-Gall. La suite de l'enquête a été confiée à la police cantonale zurichoise. (jah/ats)

